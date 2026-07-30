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ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı

30.07.2026 - 09:12 | Son Güncellenme:

#Petrol Stokları#ABD Enerji Piyasası#Ham Petrol Üretimi

 ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 7 milyon 200 bin varil azaldı.

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ABDnin ticari ham petrol stokları azaldı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 7 milyon 200 bin varil azalışla 404 milyon 500 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 700 bin varil artacağı yönündeydi.

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Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da 3 milyon 800 bin varil azalarak 307 milyon 700 bin varil seviyesine düştü. Bu dönemde ABD'nin benzin stokları ise değişmeyerek 211 milyon 300 bin varil olarak kayıtlara geçti.

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PETROL ÜRETİMİ DÜŞTÜ

ABD'nin günlük ham petrol üretimi 18-24 Temmuz haftasında 2 bin varil azalarak 13 milyon 796 bin varile geriledi. Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı geçen hafta önceki haftaya göre günlük 124 bin varil azalışla 5 milyon 683 bin varil, ham petrol ihracatı ise günlük 114 bin varil artışla 3 milyon 467 bin varil oldu.

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EIA'nın "Temmuz 2026 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 780 bin varil olması bekleniyor.

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