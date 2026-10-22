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ABD'nin ticari ham petrol stokları geriledi

22.10.2026 - 09:33 | Son Güncellenme:

#ABD#Ham Petrol#EIA

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 3 milyon 100 bin varil azaldı.

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ABDnin ticari ham petrol stokları geriledi

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 3 milyon 100 bin varil azalışla 412 milyon 500 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 100 bin varil azalacağı yönündeydi.

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Ülkenin ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 300 bin varil azalarak 282 milyon 700 bin varil seviyesine geriledi.

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları, 3 milyon varil azalışla 205 milyon 300 bin varil olarak kayıtlara geçti.

⁠PETROL ÜRETİMİ AZALDI

ABD'nin günlük ham petrol üretimi, 10-16 Ekim haftasında 410 bin varil azalarak 13 milyon 269 bin varile geriledi.

Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı geçen hafta önceki haftaya göre günlük 291 bin varil azalışla 5 milyon 758 bin varil, ham petrol ihracatı ise günlük 1 milyon 128 bin varil düşüşle 3 milyon 442 bin varil oldu.

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EIA'nın ekim ayına ilişkin "Kısa Dönem Enerji Görünümü" raporuna göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 870 bin varil, gelecek yıl ise 14 milyon 300 bin varil seviyesinde gerçekleşeceği öngörülüyor.

Küresel piyasalarda petrol baskısı
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