Canlı Borsa3
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaABD'nin yaptırım hamlesi petrol fiyatlarını aşağı çekti
HaberlerUzmanpara

ABD'nin yaptırım hamlesi petrol fiyatlarını aşağı çekti

15.10.2026 - 10:13 | Son Güncellenme:

#Brent Petrol#Petrol Fiyatları#Brent

Brent petrolün varil fiyatı, ABD’nin “gölge filo” olarak adlandırılan tankerlere yönelik yaptırımları hafifletebileceğine ilişkin haberlerin etkisiyle yüzde 1,5 azalarak 104,47 dolara geriledi.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
ABDnin yaptırım hamlesi petrol fiyatlarını aşağı çekti

Dün 107,15 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı, günü 106,06 dolardan tamamladı. Brent petrolün aralık vadeli varil fiyatı, bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,5 azalarak 104,47 dolar oldu.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün kasım vadeli varil fiyatı 94,16 dolar olarak belirlendi.

Petrol fiyatlarındaki düşüşte, ABD yönetiminin petrol taşımacılığı maliyetlerini azaltmak amacıyla "gölge filo" olarak adlandırılan tankerlere yönelik yaptırımları hafifletmeyi değerlendirdiğine ilişkin haber akışı etkili oldu.

Uluslararası Enerji Ajansı da eylüle ilişkin Petrol Piyasası Raporu'nda küresel petrol talebinin bu yılın dördüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre günlük 2 milyon 500 bin varil, yıl genelinde ise ortalama 2 milyon 600 bin varil azalacağını öngördü.

Haberin Devamı

RUSYA'DA RAFİNERİLER YENİDEN FAALİYETTE

Arz tarafında ise Rusya'daki rafinerilere ilişkin gelişmeler izleniyor. Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, ülkede bazı petrol rafinerilerinin onarımların ardından yeniden faaliyete geçtiğini ve tesislerdeki durumun son haftalarda önemli ölçüde iyileştiğini bildirdi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Novak, "Rafinerilerin durumu iyileşiyor. Dün bölgeler, Rusya Enerji Bakanlığı ve ilgili federal kurumlarla bir toplantı daha gerçekleştirdik. Bazı rafinerilerimiz onarımların ardından yeniden faaliyete geçti. Bugün durum bir ay, hatta iki hafta öncesine kıyasla önemli ölçüde daha iyi." dedi.

Haberin Devamı

Novak, daha sonra yaptığı açıklamada ise Saratov ve Ryazan bölgelerindeki iki petrol rafinerisinin Ukrayna tarafından insansız hava araçlarıyla hedef alındığını bildirdi.

Hürmüz Boğazı'nda ise iki konteyner gemisine mühimmat isabet ettiği bilgisi verildi.

Dün Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonlarından yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndan geçen 50 bin tonluk ve 19 bin tonluk iki konteyner gemisine bilinmeyen mühimmatın isabet ettiği belirtildi.

Haberin Devamı

ABD'NİN PETROL STOKLARI TAKİP EDİLİYOR

Açıklamada, iki gemide de hafif çapta hasar meydana geldiği, can kaybı ya da yaralanma olmadığı ve gemilerin rotalarında seyirlerine devam edebildiği kaydedildi.

Piyasalarda, ABD'nin petrol stoklarına ilişkin veriler bekleniyor. Amerikan Petrol Enstitüsüne göre ülkedeki ham petrol stokları geçen hafta 11,1 milyon varil azaldı. ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi stok verileri ise gün içinde açıklanacak.

Haberin Devamı

Brent petrolde teknik olarak 104,71 dolar seviyesinin direnç, 103,69 dolar seviyesinin ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Fed'in faiz artırımı beklentisi küresel piyasaları sarstı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRFed'in faiz artırımı beklentisi küresel piyasaları sarstıHaberi Görüntüle

 

EN ÇOK OKUNANLAR
İstanbul için bir uyarı daha Yarın kuvvetli yağış olacak
İstanbul için bir uyarı daha! Yarın kuvvetli yağış olacak
Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin hayatını kaybetti
Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin hayatını kaybetti
Selden çıkan otomobillerdeki tehlike Uzmanlar uyardı: Aracınızı sakın çalıştırmayın
Selden çıkan otomobillerdeki tehlike! Uzmanlar uyardı: Aracınızı sakın çalıştırmayın
Azerbaycanda İsraile tarihi tepki Dışişleri Bakanı Hakan Fidan salonu terk etti
Azerbaycan'da İsrail'e tarihi tepki! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan salonu terk etti
Yazarlar
Tunca Bengin
Tunca BenginAnketler sanal bulut sen bunları unut!..
Hakkı Öcal
Hakkı ÖcalHusiler iyi mi, kötü mü?
Ali Eyüboğlu
Ali Eyüboğlu‘Sahte gelinler’in niye sonu gelmiyor?
Eren Aka
Eren AkaPlakası gibi yemekleri de 1 numara!
Çağdaş Ertuna
Çağdaş ErtunaLondra’nın üç önemli müzesinde İstanbul çıkarması
Prof. Dr. Mahmut Özer
Prof. Dr. Mahmut ÖzerErdemli Şehir Yoksa Erdemli İnsan Nasıl Yaşayacaktır?
Atilay Kandemir
Atilay KandemirBinicilik tutkunları Kemer’de buluştu
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Üsküdar Belediye Başkan Vekili Gültekin için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Üsküdar Belediye Başkan Vekili Gültekin için başsağlığı mesajı
Sarıyerde taşan derede ters dönmüş araç bulundu Kayıp 5 kişi aranıyor
Sarıyer'de taşan derede ters dönmüş araç bulundu! Kayıp 5 kişi aranıyor
Eğitime sağanak engeli İstanbulun ardından 3 ilde daha okullar tatil
Eğitime sağanak engeli! İstanbul'un ardından 3 ilde daha okullar tatil
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: 2028 seçimlerine yaklaşık 18 ay kaldı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: 2028 seçimlerine yaklaşık 18 ay kaldı