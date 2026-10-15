ABD'nin yaptırım hamlesi petrol fiyatlarını aşağı çekti

Dün 107,15 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı, günü 106,06 dolardan tamamladı. Brent petrolün aralık vadeli varil fiyatı, bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,5 azalarak 104,47 dolar oldu.

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Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün kasım vadeli varil fiyatı 94,16 dolar olarak belirlendi.

Petrol fiyatlarındaki düşüşte, ABD yönetiminin petrol taşımacılığı maliyetlerini azaltmak amacıyla "gölge filo" olarak adlandırılan tankerlere yönelik yaptırımları hafifletmeyi değerlendirdiğine ilişkin haber akışı etkili oldu.

Uluslararası Enerji Ajansı da eylüle ilişkin Petrol Piyasası Raporu'nda küresel petrol talebinin bu yılın dördüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre günlük 2 milyon 500 bin varil, yıl genelinde ise ortalama 2 milyon 600 bin varil azalacağını öngördü.

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RUSYA'DA RAFİNERİLER YENİDEN FAALİYETTE

Arz tarafında ise Rusya'daki rafinerilere ilişkin gelişmeler izleniyor. Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, ülkede bazı petrol rafinerilerinin onarımların ardından yeniden faaliyete geçtiğini ve tesislerdeki durumun son haftalarda önemli ölçüde iyileştiğini bildirdi.

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Novak, "Rafinerilerin durumu iyileşiyor. Dün bölgeler, Rusya Enerji Bakanlığı ve ilgili federal kurumlarla bir toplantı daha gerçekleştirdik. Bazı rafinerilerimiz onarımların ardından yeniden faaliyete geçti. Bugün durum bir ay, hatta iki hafta öncesine kıyasla önemli ölçüde daha iyi." dedi.

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Novak, daha sonra yaptığı açıklamada ise Saratov ve Ryazan bölgelerindeki iki petrol rafinerisinin Ukrayna tarafından insansız hava araçlarıyla hedef alındığını bildirdi.

Hürmüz Boğazı'nda ise iki konteyner gemisine mühimmat isabet ettiği bilgisi verildi.

Dün Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonlarından yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndan geçen 50 bin tonluk ve 19 bin tonluk iki konteyner gemisine bilinmeyen mühimmatın isabet ettiği belirtildi.

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ABD'NİN PETROL STOKLARI TAKİP EDİLİYOR

Açıklamada, iki gemide de hafif çapta hasar meydana geldiği, can kaybı ya da yaralanma olmadığı ve gemilerin rotalarında seyirlerine devam edebildiği kaydedildi.

Piyasalarda, ABD'nin petrol stoklarına ilişkin veriler bekleniyor. Amerikan Petrol Enstitüsüne göre ülkedeki ham petrol stokları geçen hafta 11,1 milyon varil azaldı. ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi stok verileri ise gün içinde açıklanacak.

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Brent petrolde teknik olarak 104,71 dolar seviyesinin direnç, 103,69 dolar seviyesinin ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.