ABD'ye sermaye girişi yavaşladı

Kasım ayında 204,4 milyar dolar olan net toplam sermaye girişi, aralık ayında 44,9 milyar dolara geriledi. Uzun vadeli net sermaye akışı (swap ve diğer işlemler hariç) aralıkta 28 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kasım ayında bu kalemde 206,6 milyar dolar giriş olmuştu. Net resmi sermaye girişi 12,2 milyar dolar ile kasımdaki 44,9 milyar doların altında kaldı. Net özel sermaye girişi ise 32,7 milyar dolar oldu; kasımda 159,6 milyar dolar seviyesindeydi.

ABD hazine tahvillerine yönelik yabancı alımlar aralıkta 41,6 milyar dolar net satış gösterdi. Kasım ayında 78,2 milyar dolar net alım yapılmıştı. Ajans tahvillerinde 9,6 milyar dolar net alım, hisse senetlerinde 96,9 milyar dolar net alım ve şirket tahvillerinde 2 milyar dolar net satış gerçekleşti.

Buna karşılık hisse senedi tarafında yabancı ilgisi sürdü. Aralık ayında ABD hisse senetlerine 96,9 milyar dolarlık net giriş kaydedildi. Kurumsal tahvillerde ise 2 milyar dolarlık sınırlı bir net çıkış görüldü.

ABD tahvillerinin en büyük yabancı sahipleri sıralamasında değişim yaşandı. Japonya’nın elindeki ABD tahvili stoku 1,186 trilyon dolara gerilerken, Birleşik Krallık’ın varlıkları 866 milyar dolara indi. Çin’in elindeki ABD tahvili miktarı ise 684 milyar dolar seviyesinde yatay kaldı.