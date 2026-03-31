'AB'nin gaz depoları kritik seviyeye geriledi'
'AB'nin gaz depoları kritik seviyeye geriledi'

31.03.2026 - 09:11 | Son Güncellenme:

#Avrupa#Doğal Gaz#Gazprom

Rus enerji şirketi Gazprom'un Başkanı Aleksey Miller, Avrupa Birliği’ndeki (AB) doğal gaz depolarındaki doluluk oranının, kritik seviyeye gerilediğini bildirdi.

Gazprom’dan yapılan yazılı açıklamada, Avrupa’daki depolardan doğal gaz çekilmesine devam edildiği belirtildi.

Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Macaristan, İtalya, Hollanda, Polonya, Romanya, Slovakya, Hırvatistan, Çekya ve İsveç’in depolardan gaz tüketmeye devam ettiğine işaret edilen açıklamada, “AB'nin en büyük gaz tüketicilerinden Almanya, Fransa ve Hollanda'nın depoları ortalama sadece yüzde 17,4 oranında dolu halde.” ifadesine yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gazprom'un Başkanı Miller, Avrupa’nın bazı bölgelerinde soğuk havanın devam ettiğine işaret ederek, “AB depolarındaki gaz seviyeleri, günümüz Avrupası için kritik derecede düşük olarak nitelendirilebilir. Avrupa gaz depolarındaki stokların, bir sonraki çekim sezonunun başlangıcında yüzde 70'e bile ulaşmayabileceği tahmin edilebilir.” değerlendirmesini yaptı.

Miller, küresel ısınmanın beklenebileceğini vurgulayarak, “Ancak termometreyi ikna edemezsiniz.” ifadesini kullandı.

Orta Doğu’daki gelişmelerden ötürü gaz fiyatlarının hızla arttığı AB'de, Körfez ülkelerinden sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatı da çatışmalar nedeniyle aksıyor.

Trump köşeye sıkıştı, Tahran'dan dengeleri değiştirecek karar: 'Plan onaylandı'
Kredi ile konut alamayan faizsiz modele koştu! Talep patladı
A Milli Takım'ın Dünya Kupası yolunda rakibi Kosova! İşte muhtemel 11'ler
Altın ters köşe yaptı! Yatırımcılar dikkat: Fiyat dipten döndü mü?
Melih AşıkLEKELENMEME
Zafer ŞahinCHP’yi yapay zeka mahvetti
Ali EyüboğluHande Erçel’e niye yasak yok?
Eren Aka31 Mart hesap günüdür!
Çağdaş ErtunaMaçakızı’nın Assouline kutlaması nasıl geçti?
İlgili Haberler
Son dakika: Tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalımın mal varlığına el konuldu
Son dakika: Tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın mal varlığına el konuldu
Taciz davasının mağduru Tuana’nın organları hastalara umut oldu
Taciz davasının mağduru Tuana’nın organları hastalara umut oldu
Son dakika... 81 ilde 5G dönemi başlıyor Erdoğan: 2 sene içerisinde ülkemizin her yerinde kullanıma sunacağız
Son dakika... 81 ilde 5G dönemi başlıyor! Erdoğan: 2 sene içerisinde ülkemizin her yerinde kullanıma sunacağız
Akılalmaz olay Çok fazla yediği için köpeğini asarak öldürdü
Akılalmaz olay! Çok fazla yediği için köpeğini asarak öldürdü