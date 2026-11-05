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Adana'da portakal hasadı başladı: 670 bin ton rekolte bekleniyor

05.11.2026 - 10:34 | Son Güncellenme:

#Adana Portakalı#Narenciye Üretimi#Erkenci Hasat

Türkiye'nin en önemli narenciye üretim merkezlerinden Adana'da erkenci portakal hasadı başladı. Bu sene 670 bin ton rekolte beklenen portakalın bahçede kilogram fiyatı 5-7 liradan alıcı buluyor.

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Adanada portakal hasadı başladı: 670 bin ton rekolte bekleniyor

Türkiye'nin narenciye ihtiyacının yüzde 65'den fazlasını karşılayan Adana'da erkenci Navelina ve Fukumoto cinsi portakallarda hasat başladı.
Adana'da 160 bin dönüm alanda üretimi yapılan portakal için işçiler sabahın erken saatlerinde bahçelere girdi. Binbir emekle toplanan portakallar yurt içinde satışa sunulmak için Adana haline gönderildi.

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Savaş portakalı da etkiledi

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle Karadeniz'de gemi trafiğinin açık olmaması, limon ve mandalinanın yanı sıra portakalı da etkiledi. Bu sene verimin bol olmasına rağmen ürünler Rusya ve Ukrayna pazarına sadece tırlarla az ihraç edilince fiyat düştü. Geçen sene bahçede kilogramı 27 ile 32 lira arasında alıcı bulan portakallar bu sene 5-7 liradan satılıyor. Dönüm başına ortalama 4 ton verim alınan portakaldan bu sene kent genelinde 670 bin ton rekolte de hedefleniyor.

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"Giden gemiler yeterli değil"

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, rekoltenin yüksek olduğunu belirterek, "Bu yıl rekolte yüksek ancak Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yurt dışına gidemiyor. O nedenle fiyatlar çok düşük. Geçen yıl bahçede kilogram fiyatı 27-32 liraydı ancak şu anda 5-7 lira. Mersin'den haftada 1-2 kere, Samsun'dan da yine aynı şekilde Rusya ve Ukrayna'ya gemi gidiyor ancak o yeterli değil" ifadelerini kullandı.

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"Geçen sene yok yılı, bu sene çok yılı"

Başkan Doğan, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) desteği ile navlun desteğinin verilmesini istediğini söyleyerek, "Ürünü ağaçta kalan çiftçiye kilogram başına 5 lira destek verilse, bu çok büyük para değil ama çiftçimizi rahatlatır. Geçen sene don olduğu için yok yılıydı, bu sene çok yılı. Limon ve mandalinada da verim çok ancak o da ihraç edilemediği için çok fazla para etmiyor" dedi.

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"Seneye verim almak için meyveleri hasat yapıyoruz"

Portakal üreticisi Vedat Yıldız ise, "240 dönüm alanda portakalımız var. Ağaç başı 150-200 kilogram arasında verim alıyoruz. Şu anda kilogram fiyatı 5 lira ve hasat devam ediyor. Seneye verim almak için meyveleri hasat yapıyoruz. Ağacın üzerinde bırakmakta olmuyor. Tüccarda 5-6 liraya ürünü alıyor ama onlarda bu sene gemi trafiği kapalı olduğu için çok fazla rağbet göstermiyor" dedi.

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