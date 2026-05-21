Adana'da sezonun ilk karpuz hasadı başladı: Kilosu 25 TL!

21.05.2026 - 10:01 | Son Güncellenme:

Türkiye'nin karpuz ihtiyacının yüzde 25’ini karşılayan Adana'da, karpuz hasadı başladı. Tarlada kilosu 25 TL'ye satılan karpuzlar, kamyonlara yüklenerek Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.

Türkiye'nin en bereketli tarım arazilerinin bulunduğu Çukurova'da, karpuz hasadı başladı. Ülkenin karpuz ihtiyacının yaklaşık yüzde 25’ini karşılayan kentte, tarlalarda yoğun hasat mesaisi yaşanıyor. Kamyonlara yüklenen karpuzlar, Türkiye'nin dört bir yanına gönderilmeye başlandı. Kentin deniz kıyısındaki Karataş ilçesine bağlı Kapı Mahallesi’nde başlayan hasatta, rekolte beklentisinin yüksek olduğu belirtildi. Yaklaşık 125 bin dekar alanda gerçekleştirilen üretimde, bu sezon 800 bin ton rekolte elde edilmesinin beklendiği kaydedildi. Adana Tarım Platformu Sözcüsü Cahit İncefikir, karpuzun kilosunun tarlada 25 TL olduğunu belirterek, fiyatların arza göre inişli-çıkışlı olabileceğini söyledi.

'GEÇ EKİM BAŞLADI AMA ERKEN HASAT YAPILDI'

Karpuz hasadının henüz ovada geniş ölçekte başlamadığını belirten Cahit İncefikir, "Karpuz hasadı yer yer başladı. Düşünüldüğü gibi belirli alanda toplama başlamadı. Fakat dar bir alanda olgunlaşmış karpuz hasadı başladı. Karpuz ekimi, kış aylarında yaşanan sel ve dolu felaketlerinden dolayı geç başladı. Özellikle yağmurlarla beraber çiftçi, karpuz ekimini geç yaptı. Karpuzun hasadını da erken yapabilenler oldu. Periyodik olarak hasadın ilk kademesi başladı diyebiliriz. Tarlada 25 TL fiyatıyla başlayan karpuz, arz talep dengesine göre, ürünü pazarlara sunulmasına, tezgahlara indirilmesine ve piyasaya bağlı olarak fiyatlar borsa gibi inişli çıkışlı şekilde belirleniyor. Önümüzdeki günlerde hasadın artması ya da azalmasına bağlı olarak fiyatlarda değişkenlik olabilir" dedi.

'ÜRÜNLER BELİRLİ OLGUNLUĞA ERİŞİNCE HASAT EDİN'

Üretici ve tüketicilere karpuz uyarılarda bulunan İncefikir, "Önemle söylememiz gereken, karpuzun belirli bir olgunluğa ulaşması gerektiğidir. Şeker oranının artması, rengini almış olması, kıvama gelmiş olması gerekmektedir. Ham toplanıp tüketiciye ulaştırılırsa, insanları almaktan vazgeçirir. Üreticinin zararına oluyor ve tüketim azalıyor. Eğer erken ekilmiş, hasat dönemine gelmiş ve yeterli olgunluğa ulaşmış karpuzlar varsa, sözünü ettiğimiz yağışlardan önce ekimi yapılmış ürünlerse bunların hasadı yapılabilir. Ancak bunun ne kadar alanda olduğunu da tam olarak bilmiyoruz. Çok geniş bir alan olduğunu da tahmin etmiyoruz. Eğer karpuz belirli bir olgunluğa, aroma ve tat oranına ulaşmışsa toplanabilir" diye konuştu. (DHA)

