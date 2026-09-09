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UzmanparaAdıyaman'da 8 milyar liralık sulama projeleri için sözleşmeler imzalandı
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Adıyaman'da 8 milyar liralık sulama projeleri için sözleşmeler imzalandı

09.09.2026 - 12:49 | Son Güncellenme:

#Adıyaman Sulama Projeleri#Tarım Ve Orman Bakanlığı#Sulama Yatırımları

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 8 milyar liralık yatırımı öngören Adıyaman Aksu Regülatörü ve Besni-Keysun-Kızılın Ana İletim Hattı projeleri için yapım sözleşmelerinin imzalandığını bildirdi.

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Adıyamanda 8 milyar liralık sulama projeleri için sözleşmeler imzalandı

​​​​​​​Yumaklı, NSosyal hesabından, konuya ilişkin paylaşım yaptı. Adıyaman'ın ve bölgenin yarınlarına 8 milyar liralık yatırım yapacaklarını ifade eden Yumaklı, şunları kaydetti:

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"Aksu Regülatörü ve Besni-Keysun-Kızılın Ana İletim Hattı projeleri yapım sözleşmesi için tarihi imzalar atıldı. 8,2 kilometrelik dev tünellerle, yılda 400 milyon metreküp suyu Adıyaman'ın ve bölgenin bereketli topraklarıyla buluşturacağız. İlk etapta 223 bin dekar tarım arazisini suya kavuşturacak projemiz bölgemize, şehrimize ve üreticilerimize hayırlı olsun."

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