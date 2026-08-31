Canlı Borsa3
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaAğustos ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı
HaberlerUzmanpara

Ağustos ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı

31.08.2026 - 16:41 | Son Güncellenme:

#Enflasyon#Ekonomi#Tüketici Fiyat Endeksi

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) ağustosta yüzde 1,86 artacağını tahmin ediyor.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Ağustos ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Eylül Perşembe günü açıklanacak ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Ankete katılan ekonomistlerin ağustosta aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,86 oldu. Ekonomistlerin ağustos ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,25 ile yüzde 2,10 arasında yer aldı.

Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,86) temmuzda yüzde 31,75 olan yıllık enflasyonun ağustosta yüzde 31,52'ye gerilemesi bekleniyor.

Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 29,49 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, temmuz ayında yüzde 1,78 artış göstermişti.

EN ÇOK OKUNANLAR
Kıbrısta batan gemideki kayıpların sayısı 20ye yükseldi Kimlikleri belli oldu
Kıbrıs'ta batan gemideki kayıpların sayısı 20'ye yükseldi! Kimlikleri belli oldu
Galatasaraydan Arda Okan Kurtulan hamlesi Bonservisi belli oldu
Galatasaray'dan Arda Okan Kurtulan hamlesi! Bonservisi belli oldu
Cem Yılmazın kulağındaki kalp krizi detayı Doktor çizgiyi gösterdi: Yıllardır var
Cem Yılmaz'ın kulağındaki kalp krizi detayı! Doktor çizgiyi gösterdi: 'Yıllardır var'
Togg T6X fiyatıyla dengeleri değiştirecek İşte başlangıç rakamı
Togg T6X fiyatıyla dengeleri değiştirecek! İşte başlangıç rakamı
Yazarlar
Özay Şendir
Özay Şendirİsimsizler ailesi...
Tunca Bengin
Tunca BenginKararsız Yavaş mı yoksa CHP ve Yeni Parti mi?
Cem Kılıç
Cem KılıçYeni mezuna 2 yıl GSS borcu yok
Didem Özel Tümer
Didem Özel TümerDEM’in prosedür kongresi ve ötesi
Abdullah Karakuş
Abdullah KarakuşTürkçe’ye ilgi neden artıyor?
Hakkı Öcal
Hakkı Öcalİsrail nasıl bir devlet?
Dr. Demet Erciyes
Dr. Demet ErciyesYemekten sonra biraz yürüyüş iyi gelir
Asu Maro
Asu MaroFilm gibi bir hayat
Prof. Dr. Mahmut Özer
Prof. Dr. Mahmut ÖzerBir Siyasi Partiden Daha Fazlası: AK Parti'nin 25 Yıllık Hikâyesi-III
İlgili Haberler
Girne’deki gemi faciasında yeni gelişme Türkiye’den gemi geliyor: 1000 metre derinlikte arama yapılacak
Girne’deki gemi faciasında yeni gelişme! Türkiye’den gemi geliyor: 1000 metre derinlikte arama yapılacak
Ceydanın hayatını kaybettiği yolda ikinci ölümlü kaza 30 yaşındaki Yıldırım Ersan hayatını kaybetti
Ceyda'nın hayatını kaybettiği yolda ikinci ölümlü kaza! 30 yaşındaki Yıldırım Ersan hayatını kaybetti
Çanakkalede orman yangını Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Çanakkale'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Feribottaki can pazarının görüntüleri ortaya çıktı: Anne, ölüyoruz, hakkını helal et
Feribottaki can pazarının görüntüleri ortaya çıktı: Anne, ölüyoruz, hakkını helal et