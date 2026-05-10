Aidatlarda yeni dönem başladı! Meclis'ten geçen yasa sonrası site yönetimlerini neler bekliyor?

10.05.2026 - 11:51 | Son Güncellenme:

Milyonlarca ev sahibini ve kiracıyı ilgilendiren kritik düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden geçti. Son dönemde 20-30 bin liraları bulan site aidatlarına tepki büyürken, yeni yasayla birlikte site yönetimlerinin keyfi karar alma dönemi sona eriyor. Artık aidatlar malik onayı olmadan belirlenemeyecek, bütçeler doğrudan denetime açılacak ve 'üçte iki çoğunluk' şartı devreye girecek.

HABER MERKEZİ- Aidat tartışmalarında milyonları ilgilendiren yeni dönem resmen başladı. Meclis’ten geçen düzenlemeyle birlikte artık site yönetimleri kafasına göre aidat artırımı yapamayacak. Ev sahiplerinin onayı olmadan hiçbir bütçe yürürlüğe girmeyecek, yüksek zamlar ise sınırlandırılacak. Özellikle son dönemde 20-30 bin liraya kadar çıkan aidatlar büyük tepki çekerken, yeni sistemde “üçte iki çoğunluk” şartı dikkat çekti. Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte site yönetimlerinde dengelerin tamamen değişmesi bekleniyor. Fahiş site aidatlarına yönelik yeni düzenleme cuma günü Meclis’ten geçti. Peki bu yeni düzenleme nasıl olacak? İçeriğinde neler var? Bundan sonra site sakinlerini neler bekliyor? CNN Türk muhabiri Emel Telli'nin konuğu Gayrimenkul uzmanı Şenay Araç aktardı.

AİDATLARDA KEYFİ ZAM DÖNEMİ BİTİYOR

Gayrimenkul uzmanı Şenay Araç'ın açıklamaları şöyle;

"Bu kanunla birlikte site yönetimlerinin daha şeffaf olması öngörülüyor. Artık site yönetimlerinde tapu sahipleri yani maliklerin onayı olmadan hiçbir karar alınamayacak. Daha önce site yönetimleri kararları kendi başına alıp uygulayabiliyordu. Şimdi ise maliklerin onaylamadığı hiçbir karar geçerli olmayacak. Yeni düzenlemeyle birlikte Tapu Kanunu’nda da değişiklik yapılacak. Peki Tapu Kanunu’nda ne değişecek?

SPK ve değerleme firmalarının hazırladığı ekspertiz raporları artık elden taşınmayacak. Değerleme uzmanları raporları doğrudan elektronik ortamda tapuya gönderebilecek. Böylece sistem tamamen dijitalleşecek ve usulsüzlüklerin önüne geçilecek.

EV SAHİBİ ONAYI OLMADAN KARAR ALINAMAYACAK

Yeni yasayla birlikte site aidatlarındaki keyfi artışların da önüne geçilmesi hedefleniyor. Daha önce 20 bin, 30 bin lirayı bulan aidatlar gündem olmuştu. Artık site yönetimleri her yıl başında hazırladıkları bütçeyi maliklerin onayına sunacak. Önceden bu bütçeler doğrudan yürürlüğe giriyordu. Yeni düzenlemeyle birlikte yönetimler önce avans talep edecek, ardından bu rakam maliklerin onayına sunulacak. Malikler kabul ederse bütçe geçerli olacak. Yani site sakinlerinin bilgisi dışında aidat belirlenemeyecek.

'ÜÇTE İKİ ÇOĞUNLUK' ŞARTI GELDİ

Düzenlemenin en dikkat çeken başlıklarından biri ise “üçte iki çoğunluk” şartı oldu. Buna göre site maliklerinin üçte iki çoğunluğu olmadan hiçbir karar onaylanamayacak. Asansör bakımı, temizlik giderleri, personel alımı gibi tüm harcamalar artık maliklerin denetiminden geçecek.

Eğer hazırlanan bütçe kabul edilmezse site yönetimi en geç üç ay içinde yeni bir bütçe hazırlayacak. Maliklerin itiraz hakkı da bulunacak. Yeni düzenlemeyle birlikte her şey daha şeffaf ve denetlenebilir olacak. Keyfi aidat zamlarının önüne geçilecek. Zam oranları en fazla yeniden değerleme oranı kadar yapılabilecek.

TÜM HARCAMALAR DENETİMDEN GEÇECEK

Site yönetim planlarında da önemli değişiklikler yapılacak. Daha önce sık sık tartışmalara neden olan yönetim planlarına artık doğrudan malikler karar verecek. Kanun değişikliğiyle birlikte kentlerin daha planlı alanlara dönüştürülmesi hedefleniyor. Düzenlemenin ilerleyen günlerde Resmi Gazete’de yayımlanması bekleniyor."

