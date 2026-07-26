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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aile ve nüfus yapısındaki değişimleri yakın takibe aldı

26.07.2026 - 13:07 | Son Güncellenme:

#Aile Ve Nüfus#Aile Politikaları#Sosyal Hizmetler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan "Aile ve Nüfus On Yılı Vizyon Belgesi" ile aile ve nüfus yapısındaki değişimler düzenli izlenecek, bu değişimlerin kök nedenleri analiz edilerek birey, aile ve toplumsal refah üzerindeki sonuçları incelenecek.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aile ve nüfus yapısındaki değişimleri yakın takibe aldı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2025 Aile Yılı ile ivme kazanan çalışmaların uzun vadeli ve bütüncül bir politika çerçevesinde yürütülmesi amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda Aile ve Nüfus On Yılı Vizyon Belgesi hazırlandı.

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İnsan odaklı ve aile merkezli bir anlayışla nesillerin geleceğini güvence altına almayı hedefleyen, bütüncül bir yol haritası sunacak olan belge, "aile kurumu ve nesillerin muhafazası", "evlilik müessesesinin teşviki", "doğurganlık hızının artırılması", "gençlerin nitelikli yetiştirilmesi ve yaşlı refahının sağlanması" ile "kırsalın yerinde kalkınması ve nüfusun dengeli dağılımı" olmak üzere beş stratejik öncelik etrafında şekillendirildi.

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Belge kapsamında belirlenen stratejik önceliklerin kurumsal düzeyde hayata geçirilebilmesi için düzenli eylem planları hazırlanacak ve dinamik bir döngüye dayanan sistematik bir teknikle izlenecek. Buna ek olarak, politika ve uygulama süreçlerinin bilimsel kanıta dayalı bir zeminde yürütülmesi için ulusal veri altyapısı güçlendirilecek. Türkiye İstatistik Kurumu ve ilgili kurumların verilerinden de beslenen, aile ve nüfus politikaları perspektifiyle veri üretimi ve analiz platformu Bakanlık koordinasyonunda kurulacak.

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LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARIN AÇILMASI TEŞVİK EDİLECEK

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Süreç içerisinde aile ve nüfus yapısındaki değişimler düzenli izlenecek, bu değişimlerin kök nedenleri analiz edilecek ve birey, aile ve toplumsal refah üzerindeki sonuçları incelenecek. Bu kapsamdaki ulusal, stratejik ve resmi istatistik üretilen araştırmalar Bakanlık sorumluluğunda yürütülecek.

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Kamu kurum ve kuruluşları, kendi görev alanlarıyla ilgili olarak aile ve nüfus yapısındaki değişimlerin kısa, orta ve uzun vadede yol açabileceği sonuçları sistematik biçimde ortaya koyacak ve bu analize dayalı önleyici tedbirleri alacak.

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Lisansüstü programların açılması ve araştırmaların teşvik edilmesiyle akademik altyapının geliştirilmesine yönelik çalışmalar desteklenecek, aile ve nüfus alanındaki araştırmaları öncelikli kılan fon mekanizmaları oluşturulacak. Politikalar ve araştırmalar, ülke öncelikleriyle uyumlu biçimde uluslararası alanda da icra edilecek, karşılaştırmalı veri üretimi ve ortak araştırma işbirlikleri desteklenecek.

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