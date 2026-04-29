Airbus’ın karı ilk çeyrekte düştü

Airbus, 31 Mart'ta sona eren yılın ilk üç ayına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, şirketin düzeltilmiş faaliyet karı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 52 azalarak 300 milyon euroya geriledi.

Şirketin toplam gelirleri ise yüzde 7’lik bir düşüşle 12,65 milyar euroya indi.

Analistler, şirketin ilk çeyrekte 12,39 milyar euro gelir üzerinden 348 milyon euro kar elde etmesini bekliyordu.

Airbus Üst Yöneticisi (CEO) Guillaume Faury, düşük performansın temel nedeni olarak ABD merkezli tedarikçi Pratt & Whitney firmasından kaynaklanan motor teslimatı gecikmelerini işaret etti.

Faury, "Operasyonel ortam dinamik ve karmaşık olmaya devam ediyor. Orta Doğu'daki hızla değişen durumun potansiyel etkilerini yakından takip ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Şirket, motor tedarikinde yaşanan bu aksamalar nedeniyle mart ayında hukuki süreç başlatma ve tazminat talep etme kararı almıştı.

Yılın ilk çeyreğinde Airbus, geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki 136 teslimatın gerisinde kalarak yalnızca 114 ticari uçak teslim edebildi. Bu rakam, aynı dönemde 143 uçak teslim eden ABD’li rakibi Boeing’in de altında kaldı.

Havacılık sektöründe işlemlerin dolar üzerinden yapılması sebebiyle, doların euro karşısındaki zayıf seyri şirketin gelirlerini olumsuz etkiledi.

Özellikle yolcu ve kargo uçağı biriminde düzeltilmiş işletme karı yüzde 84 gibi keskin bir düşüş yaşadı.

Ayrıca şirket, müşteri finansmanı öncesi yaklaşık 2,5 milyar euro nakit çıkışı gerçekleştirerek uzmanların tahminlerinin çok üzerinde bir nakit tüketimi sergiledi.

Bu arada, genel tablodaki düşüşe rağmen, Airbus’ın savunma ve uzay birimi beklenenden daha iyi bir performans gösterdi. Analistlerin 111 milyon euroluk beklentisini aşan birim, 130 milyon euro düzeltilmiş çekirdek kar açıkladı.

Öte yandan, yaşanan üretim ve tedarik zorluklarına rağmen Airbus yönetimi, 2026 yılı sonuna yönelik iyimserliğini korudu.

Şirket, bu yıl için hedeflediği 870 uçaklık teslimat sayısını ve yaklaşık 7,5 milyar euroluk düzeltilmiş faaliyet karı hedefini değiştirmedi. Ayrıca, 2027 yılı sonuna kadar A320 ailesi uçaklarının üretim hızını ayda 70-75 bandına çıkarma stratejisini yineledi.