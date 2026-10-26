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AJet'ten KKTC uçuşlarında indirimli bilet kampanyası

26.10.2026 - 11:36 | Son Güncellenme:

#Ajet#KKTC#Kıbrıs

 AJet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) uçuşlarında vergiler hariç yüzde 30 indirimli biletleri satışa sundu.

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AJetten KKTC uçuşlarında indirimli bilet kampanyası

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yarın saat 23.59'a kadar satın alınabilecek indirimli biletler, 23 Kasım 2026-21 Ocak 2027 arasındaki (25 Aralık 2026-3 Ocak 2027 arası hariç) KKTC seyahatlerinde kullanılabilecek.

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Sadece "ajet.com" ve AJet Mobil uygulaması üzerinden satışta olan indirimli biletler, "30KIBRIS" kodunu kullanarak alınabilecek.

Kampanya boyunca kabin ve uçak altı bagajı satın almak isteyen yolcular, bagaj seçimlerinde de yüzde 30 indirimden yararlanabilecek.

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