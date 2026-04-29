AJet'ten yurt dışı uçuşlara özel indirimli bilet kampanyası

29.04.2026 - 13:27 | Son Güncellenme:

#Ajet #Yurt Dışı #Uçuş

AJet, Türkiye çıkışlı yurt dışı uçuşlarda biletleri vergi dahil 60 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, AJet, yurt dışı uçuşlarda geçerli indirimli bilet kampanyası başlattı.

Kampanyayla yolculara Londra'dan Amsterdam'a, Stockholm'den Viyana'ya, Taşkent'ten Cezayir'e uzanan geniş destinasyon ağında seyahat planlama fırsatı sunuluyor.

Bu kapsamda, vergi dahil Türkiye çıkışlı "Basic" biletler 60 dolardan başlayan fiyatlarla, Türkiye varışlı "Basic" biletler ise 50 eurodan başlayan fiyatlarla alınabilecek. Toplamda 50 bin koltuk satışa sunuldu.

Bugün saat 11.00'de satışı başlayan kampanyalı biletler, yarın saat 23.59'a kadar satışta olacak. İndirimli biletler, 4 Mayıs-30 Haziran tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.

Kampanyayla seçili tüm hatlarda bagajlar da indirimli olacak. Ek hizmet olarak kabin bagajı 9 euroya ve "Basic" bilete özel 10 kilogram uçak altı bagajı 9 euro karşılığında alınabilecek.

Biletler, AJet.com, AJet mobil uygulaması ile çağrı merkezi ve yetkili satış acentelerinden alınabilecek.

İndirimli bilet kampanyası Almanya, Avusturya, İngiltere, Hollanda, İsviçre, Belçika, Macaristan, Danimarka, İsveç, İspanya, İtalya, Fransa, Çek Cumhuriyeti, Arnavutluk, Romanya, Sırbistan, Kosova, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Azerbaycan, Gürcistan, Rusya, Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan, Cezayir ve Mısır'da geçerli olacak.

EN ÇOK OKUNANLAR
Fenerbahçede Tedescoya duygusal veda İşte İstanbuldan ayrılacağı tarih
Fenerbahçe'de Tedesco'ya duygusal veda! İşte İstanbul'dan ayrılacağı tarih
Beyaz Saray buz kesti Kral Charles konuştu, Trump neye uğradığını şaşırdı: Biz olmasak Fransızca konuşurdunuz
Beyaz Saray buz kesti! Kral Charles konuştu, Trump neye uğradığını şaşırdı: 'Biz olmasak Fransızca konuşurdunuz'
Meyve kasası cinayeti Genç avukat ablasının davasını üstlendi kanlı pusuda öldürüldü
Meyve kasası cinayeti! Genç avukat ablasının davasını üstlendi kanlı pusuda öldürüldü
Resmi Gazetede yayımlandı: Taşınmaz satışlarında ödeme sistemi düzenlemesi
Resmi Gazete'de yayımlandı: Taşınmaz satışlarında ödeme sistemi düzenlemesi
İlgili Haberler
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğandan önemli açıklamalar
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Balıkesir Ayvalık açıklarında narkotik operasyonu: 158 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Balıkesir Ayvalık açıklarında narkotik operasyonu: 158 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Kocaelide temel kazısı paniği 5 katlı bina mühürlendi, 14 kişi tahliye edildi
Kocaeli'de temel kazısı paniği! 5 katlı bina mühürlendi, 14 kişi tahliye edildi
Türkiyenin giyilebilir en büyük ayakkabısı ortaya çıktı Tam 222 numara
Türkiye'nin giyilebilir en büyük ayakkabısı ortaya çıktı! Tam 222 numara