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UzmanparaAkdeniz'deki hazır giyimciler 63,1 milyon dolarlık ihracat yaptı
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Akdeniz'deki hazır giyimciler 63,1 milyon dolarlık ihracat yaptı

15.06.2026 - 09:51 | Son Güncellenme:

#Akdeniz Hazır Giyim#Konfeksiyon İhracatı#Orta Asya Ülkeleri

Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Aytek, geçen ay birlik bünyesinde 63,1 milyon dolarlık dış satım yapıldığını bildirdi.

Akdenizdeki hazır giyimciler 63,1 milyon dolarlık ihracat yaptı

Aytek, yazılı açıklamasında, mayısta birlik ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 37 arttığını belirtti. En fazla dış satımın kadın dış giyim grubunda gerçekleştirildiğini kaydeden Aytek, şu bilgileri paylaştı:

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"Mayısta en fazla ihracat yapılan ülke 21,2 milyon dolarlık hacim ve yüzde 34 payla Irak oldu. Bu ülkeye yapılan ihracatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1413 artış sağlandı. Irak'ın ardından Hollanda'da 11,2 milyon, Kazakistan'da ise 5,4 milyon dolar ihracat hacmine ulaşıldı. Irak pazarında yakaladığımız büyüme bölgesel ticaret ağlarımızın güçlendiğini gösteriyor. Bunun yanında Orta Asya ülkelerinde de dikkat çekici sonuçlar elde ediyoruz. Tacikistan'a ihracatımızı yüzde 1363, Beyaz Rusya'ya yüzde 293 ve Ukrayna'ya yüzde 188 artırdık."

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Aziz Aytek, birliğin ocak-mayıs dönemi ihracatının ise geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 16 artarak 229,4 milyon dolara yükseldiğini aktardı.

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