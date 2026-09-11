Canlı Borsa3
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Uzmanpara250+ km'den hedefe tam isabet! Akıncı Süpersonik İHA-300 füzesi ile vurdu
HaberlerUzmanpara

250+ km'den hedefe tam isabet! Akıncı Süpersonik İHA-300 füzesi ile vurdu

11.09.2026 - 13:09 | Son Güncellenme:

#Akıncı TİHA#Baykar#Roketsan

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı), operasyonel yeteneklerini geliştirmeye ve uzun menzilli farklı mühimmat entegrasyonlarını her geçen gün artırmaya devam ediyor. Bu kapsamda yapılan testte Roketsan tarafından geliştirilen İHA-300 süpersonik balistik füzesi ile 250+ kilometre menzildeki hedef başarıyla vuruldu.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin

Test faaliyeti kapsamında Tekirdağ'da bulunan Çorlu Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden kalkış yapan AKINCI, Karadeniz üzerindeki test sahasına intikal etti. Sinop açıklarında icra edilen testte deniz üzerindeki hedef, AKINCI'dan ateşlenen İHA-300 mühimmatı tarafından tam isabetle vuruldu. Atış testinin başarıyla sonuçlanmasının ardından AKINCI, planlanan rotayı takip ederek Çorlu'ya geri döndü.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

KATMANLI HAREKÂT GÜCÜ

Daha önce İHA-122 ve İHA-230 süpersonik füzelerinin Bayraktar AKINCI’ya entegrasyonu başarıyla tamamlanmıştı. İHA-300 füzesinin de başarı entegrasyonu ile AKINCI’nın uzun menzilli ve yüksek etkili taarruz kapasitesi yeni bir seviyeye taşındı. Farklı görev ihtiyaçlarına yönelik çok çeşitli mühimmatları hem kara hem de hava hedeflerine karşı kullanabilen AKINCI, sahip olduğu geniş milli mühimmat yelpazesiyle stratejik görev kabiliyetini bir kez daha ortaya koydu.

Seferihisar Belediyesi ‘rüşvet’ soruşturmasında detaylar belli oldu: 100 gram külçe altın, 33 villa
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRSeferihisar Belediyesi ‘rüşvet’ soruşturmasında detaylar belli oldu: 100 gram külçe altın, 33 villaHaberi Görüntüle

MİLLİ MÜHİMMATLARLA GÖREV ÇEŞİTLİLİĞİ

Haberin Devamı

Bugüne kadar milli TİHA’nın geliştirme ve mühimmat entegrasyon faaliyetleri kapsamında MAM-L, MAM-L TV, MAM-T, MAM-T IIR/TV, MAM-C, TOLUN mühimmat ailesi, TEBER-81, TEBER-82, LAÇİN, LGK-81, LGK-82, HGK-82, GÖKÇE Güdüm Kiti, GÖZDE Güdüm Kiti, KGK-82-SİHA, İHA-230 Süpersonik Füze, TV arayıcı ve lazer arayıcı başlıklı İHA-122 Süpersonik Füze, ÇAKIR Seyir Füzesi ile EREN Yüksek Hızlı Çok Amaçlı Dolanan Mühimmat başarıyla entegre edildi. Farklı menzil, güdüm ve harp başlığı seçeneklerine sahip bu mühimmat çeşitliliği sayesinde AKINCI, yakın mesafeden uzun menzile uzanan, farklı hedef türlerine karşı görev yapabilen katmanlı bir harekât ve taarruz kabiliyeti kazandı.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

İHRACAT ŞAMPİYONU

Haberin Devamı

Başlangıçtan bugüne tüm projelerini tamamen öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2025 yılında da insansız hava aracı segmentinde dünyanın en büyük ihracatçısı olmaya devam etti. Geride bıraktığımız 3 yılda dünya SİHA pazarında liderliğini sürdüren Baykar, 2025 yılında ulaştığı 2.2 milyar dolarlık ihracat hacmiyle kendi rekorunu tazeledi. Son yıllarda gelirlerinin %90’ını ihracattan elde eden Baykar, Türkiye’nin yüksek teknoloji ihracatının lokomotifi oldu.

Haberin Devamı
Son dakika... İstanbullular dikkat! Sıcaklık birden düşecek: Pazar akşamı hava değişiyor
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRSon dakika... İstanbullular dikkat! Sıcaklık birden düşecek: Pazar akşamı hava değişiyorHaberi Görüntüle

DÜNYANIN EN BÜYÜK İHA ŞİRKETİ BAYKAR

2023, 2024 ve 2025 yıllarında Türkiye’deki tüm sektörlerde en çok ihracat yapan ilk 10 firma arasına girerek İhracatın Şampiyonları Ödülü alan Baykar, 2021, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında Savunma Sanayi Başkanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. 2023’te sektör ihracatının üçte birini tek başına yapan Baykar, 2024 yılında da savunma ve havacılık sektörü toplam ihracatının dörtte birini tek başına gerçekleştirerek Türkiye’yi küresel SİHA ihracat pazarında lider konuma taşıdı. Dünyanın en büyük insansız hava aracı şirketi olan Baykar, Bayraktar TB2 SİHA için 36 ülkeyle, AKINCI TİHA için ise şimdiye kadar 16 ülke ile olmak üzere toplam 39 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladı.

EN ÇOK OKUNANLAR
Fenerbahçede İsmail Kartal ile yollar ayrıldı Dirk Kuyt kararı
Fenerbahçe'de İsmail Kartal ile yollar ayrıldı! Dirk Kuyt kararı
Yatırımcılar dikkat: Kritik veri sonrası altın fırladı
Yatırımcılar dikkat: Kritik veri sonrası altın fırladı
Seçil Erzandan dikkat çeken Arda Turan iddiası
Seçil Erzan'dan dikkat çeken Arda Turan iddiası!
Ev sahibi çifti öldüren şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
Ev sahibi çifti öldüren şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirDoğu Akdeniz’de savaş senaryoları…
Didem Özel Tümer
Didem Özel TümerPISA başarısını getiren 8 adım
Abbas Güçlü
Abbas GüçlüPISA nedir, ne değildir?
Zafer Şahin
Zafer ŞahinSaraya giden CHP’linin tehdidi
Abdullah Karakuş
Abdullah Karakuşİnsan mı yapay zekâ mı?
Mehmet Tez
Mehmet TezJimi Hendrix’in müziği hâlâ parıldıyor
Şükrü Andaç
Şükrü AndaçTEMSA çifte başarıya uçtu
Atilay Kandemir
Atilay KandemirTebrik yağmuru
İlgili Haberler
Arjantinde yakalanıp Türkiye’ye getirilmişti Serkan Kurtuluş ilk kez hakim karşısına çıktı
Arjantin'de yakalanıp Türkiye’ye getirilmişti! Serkan Kurtuluş ilk kez hakim karşısına çıktı
İstanbul Başakşehir’de su borusu patladı Ortalık göle döndü
İstanbul Başakşehir’de su borusu patladı! Ortalık göle döndü
Iğdırdan acı haber Askeri araç devrildi: 1 şehit, 2 yaralı
Iğdır'dan acı haber! Askeri araç devrildi: 1 şehit, 2 yaralı
Korkunç son Balkondan düşen 24 yaşındaki Merve hayatını kaybetti
Korkunç son! Balkondan düşen 24 yaşındaki Merve hayatını kaybetti