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Akkuyu NGS'de bir aşama daha tamamlandı

24.09.2026 - 12:38 | Son Güncellenme:

#Akkuyu NGS#Rosatom#Nükleer Enerji

Akkuyu NGS'nin 4. güç ünitesinde makine dairesi binası plakasının beton dökme çalışmaları tamamlandı.

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Akkuyu NGSde bir aşama daha tamamlandı

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 4. güç ünitesinde, makine dairesi binasının yer seviyesinden 18 metre yüksekliğinde bulunan plakasında beton dökme çalışmaları tamamlandı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, plakanın beton dökme çalışmaları, yapıya rijitlik kazandıran ve çalışan ekipmanın yüksek dinamik yüklerine proje gereklilikleri doğrultusunda dayanmasını sağlayan sağlam bir yatay taşıyıcı oluşturulmasını kapsıyor.

Beton dökülen plaka, makine dairesinin zemini olacak. Türbin, mil döndürme cihazı ve jeneratör dahil olmak üzere ana ekipmanın bakım işlemleri bu plaka üzerinden gerçekleştirilecek.

Çalışmalarda iki vardiya halinde toplam 120 yüksek nitelikli personel görev aldı. Uzmanlar sırasıyla donatı çalışmalarını gerçekleştirdi, beton pompaları yardımıyla 1801 metreküp beton karışımını döktü ve boşlukların giderilmesi için vibrasyon uyguladı.

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"DÖRT GÜÇ ÜNİTESİNİN TAMAMINDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR"

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Çalışmaların tamamlanmasının ardından Akkuyu NGS uzmanları inşaatın bir sonraki önemli aşamasına geçerek türbin ünitesinin temeli için hazırlık çalışmalarına başladı. Beton dökme çalışmalarına başlamadan önce 308 ton yüksek dayanımlı çelikten karmaşık donatı kafeslerinin hazırlanması, toplam 69 ton ağırlığındaki gömülü elemanlarla ankraj gruplarının montajı ve 2 bin 238 metreküp beton karışımının basıncına dayanabilecek kalıbın hazırlanması gerekiyor.

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Beton dökme çalışmalarından önce, türbin ünitesinin yerleştirilmesi açısından kabul edilemez olan temel eksenlerindeki en küçük sapmaların dahi bulunmadığından emin olmak amacıyla ayrıntılı bir jeodezik kontrol gerçekleştirilecek.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergei Butckikh, Türkiye-Rusya tarihinin en büyük projesi olan Akkuyu NGS'nin önemli ve dikkat çekici bir aşamadan geçtiğini belirterek, "Dört güç ünitesinin tamamında çalışmalar devam ediyor, mevcut altyapıya sektörün yüksek güvenilirlik ve yük dayanımı standartlarını karşılayan yeni tesisler ekleniyor. Bu, somut sonuçlar ortaya koyan bir çalışma. Dördüncü güç ünitesinin makine dairesinin inşasında önemli bir aşamayı tamamladık. Bu, ekibimizin her aşamada son derece yüksek hassasiyet göstermesini gerektiren karmaşık ve çok aşamalı bir süreçti. Çalışmaların proje gerekliliklerine tam uygun şekilde ve zamanında tamamlanması, Akkuyu NGS'nin tüm işletme ömrü boyunca kesintisiz çalışmasının güvencesidir." ifadelerini kullandı.

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