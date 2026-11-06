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Akkuyu NGS'de bir aşama daha tamamlandı

06.11.2026 - 15:05 | Son Güncellenme:

#Akkuyu NGS#Türkiye Nükleer Düzenleme Kurumu#NDK

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 4. güç ünitesinde türbin tesisi temeline beton dökme işlemi tamamlandı.

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Akkuyu NGSde bir aşama daha tamamlandı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, beton dökme çalışmalarına hazırlık kapsamında uzmanlar 308 ton donatı ile 69 ton gömülü parçanın montajını gerçekleştirdi ve türbin ünitesinin sabitlenmesi için ankraj ekipmanlarını yerleştirdi.

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Beton dökme işlemi kesintisiz olarak bir günden fazla sürdü. Bu süre içerisinde inşaatçılar, 9 beton pompası kullanarak 2 bin 241 metreküp beton karışımı döktü.

Yoğun donatı, temelin karmaşık geometrisi ve çok sayıda gömülü parça beton karışımının dökülmesinde uygulanacak teknolojiyi belirledi. Tüm çalışma boyunca Akkuyu NGS sahasındaki beton santralleri beton karışımının kesintisiz şekilde tedarik edilmesini sağlarken, çalışmalarda görev alan uzmanlar pompaların çalışmasını ve farklı bölümlerde beton dökme işlemlerini koordineli şekilde yürüttü.

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Beton dökme işleminin tamamlanmasının ardından temel, tasarım mukavemetine ulaşacak. Bu süreç yaklaşık 60 gün sürecek. Ardından uzmanlar kalıbı sökecek ve yapının kontrolünü gerçekleştirecek. Çalışmaların kalitesi, Türkiye Nükleer Düzenleme Kurumu'nun (NDK) ve bağımsız denetim kuruluşunun uzmanlarının da yer aldığı bir komisyon tarafından kontrol edilecek. Tüm kontrollerin tamamlanmasının ardından türbin-jeneratör ünitesinin bileşenlerinin montaj çalışmalarına başlanacak.

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Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergei Butckikh, proje ekibi için beton dökme işleminin Akkuyu NGS'de inşa edilen dördüncü türbin tesisinin temelini oluşturduğunu belirterek, "Türbin-jeneratör ünitesinin güvenilirliği daha temelinin inşası aşamasında sağlanmaya başlıyor. Yapının yalnızca türbin ve jeneratörün ağırlığına değil, aynı zamanda ekipmanın çalışması sırasında oluşan yüklere de dayanması gerekiyor. Özel yay blokları, titreşimlerin makine dairesi yapılarına iletilmesini azaltıyor. Temel, onlarca yıl boyunca Türkiye için elektrik üretecek ekipmanın güvenilir şekilde çalışmasını sağlayacak. Bu nedenle makine dairesinde de, NGS'nin diğer tesislerinde olduğu gibi, her bir elemana yönelik kalite gereklilikleri güç ünitelerinin tüm işletme ömrü dikkate alınarak belirleniyor." ifadelerini kullandı.

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