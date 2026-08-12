Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaAlanya'da turizm sezonunun uzaması bekleniyor
HaberlerUzmanpara

Alanya'da turizm sezonunun uzaması bekleniyor

12.08.2026 - 16:25 | Son Güncellenme:

#Alanya Turizmi#Kış Turizmi#Kültür Turizmi

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Cem Özcan, ilçede turizm sezonunun uzamasını beklediklerini söyledi.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Alanyada turizm sezonunun uzaması bekleniyor

Özcan, yaptığı yazılı açıklamada, Antalya'nın gözde turizm merkezlerinden biri olan Alanya'da yaz aylarındaki yüksek doluluk oranlarının sonbaharda da süreceğini öngördüklerini belirtti.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Turist sayısındaki mevsimsel yayılımın, turizm çeşitliliğinin geliştirilmesine katkı sağladığını vurgulayan Özcan, Alanya'nın yalnızca deniz, kum ve güneşten ibaret olmadığını, farklı deneyimler sunabilecek zengin bir potansiyele sahip olduğunu kaydetti.

Altın yatırımcısına güzel haber! Kritik eşiğe dayandı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRAltın yatırımcısına güzel haber! Kritik eşiğe dayandıHaberi Görüntüle

Özcan, kentin tarihi, kültürel ve doğal değerlerinin daha etkin değerlendirilmesi gerektiğine dikkati çekti. Kültür turizminin küresel ölçekte yükselen eğilimler arasında yer aldığına işaret eden Özcan, ziyaretçilerin tarihi mekanların yanı sıra yerel yaşam, sanat ve gastronomi deneyimlerine de yoğun ilgi gösterdiğini aktardı.

Haberin Devamı

"ALANYA ZENGİN BİR DESTİNASYON"

Kültür turizminin ekonomik getirisinin yanı sıra tarihi ve kültürel mirasın korunarak gelecek nesillere aktarılması hususunda da kritik rol oynadığını belirten Özcan, şu değerlendirmelerde bulundu:

Haberin Devamı
Haberin Devamı

"Alanya, kalesi, antik kentleri, tarihi yapıları, kültür yolları, mağaraları, yaylaları ve doğal güzellikleriyle çok zengin bir destinasyon. Bu değerleri korumak, geliştirmek ve doğru şekilde tanıtmak Alanya'nın turizm geleceği açısından büyük önem taşıyor. Alanya'nın sürdürülebilir ve güçlü bir turizm destinasyonu olabilmesi için doğal, tarihi ve kültürel miras korunmalı. Kendine özgü tarihi ve kültürel kimliğimizi muhafaza ederken bu değerleri turizmle doğru şekilde buluşturmalıyız. Farklı turizm deneyimleri sunan güçlü bir destinasyon olmak önceliklerimiz arasında."

ABD enflasyonu belli oldu
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRABD enflasyonu belli olduHaberi Görüntüle
EN ÇOK OKUNANLAR
Ahbap soruşturması: Haluk Leventin bankadaki kasasından çıkanlar polisi şoke etti
Ahbap soruşturması: Haluk Levent'in bankadaki kasasından çıkanlar polisi şoke etti
Galatasarayda Victor Osimhene Suudi Arabistandan talip Şaşırtan bonservis iddiası
Galatasaray'da Victor Osimhen'e Suudi Arabistan'dan talip! Şaşırtan bonservis iddiası
İstanbul dahil 15 kent için alarm Fırtına ve sağanak geliyor
İstanbul dahil 15 kent için alarm! Fırtına ve sağanak geliyor
Sadece kendi kazanmıyor ‘Avrupa’da yapıyorlar, biz ülkemizde neden yapmayalım’ dedi, bütün bölgeye örnek oldu
Sadece kendi kazanmıyor! ‘Avrupa’da yapıyorlar, biz ülkemizde neden yapmayalım?’ dedi, bütün bölgeye örnek oldu
İlgili Haberler
Perseid Meteor yağmuru Düzce’de böyle görüldü
Perseid Meteor yağmuru Düzce’de böyle görüldü
Polisten kaçan alkollü sürücüye ibretlik ceza
Polisten kaçan alkollü sürücüye ibretlik ceza
Bakanlık duyurdu ‘Trans çocuklara örnek olacağız’ paylaşımlarına suç duyurusu
Bakanlık duyurdu! ‘Trans çocuklara örnek olacağız’ paylaşımlarına suç duyurusu
Bakan Göktaş, Malatyada konuştu Terörsüz Türkiye, güçlü Türkiyenin teminatı olması için var
Bakan Göktaş, Malatya'da konuştu! 'Terörsüz Türkiye, güçlü Türkiye'nin teminatı olması için var'