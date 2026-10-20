Canlı Borsa3
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaAlanya'ya iki kruvaziyerle 2 bin 400 turist geldi
HaberlerUzmanpara

Alanya'ya iki kruvaziyerle 2 bin 400 turist geldi

20.10.2026 - 13:34 | Son Güncellenme:

#Alanya#Kruvaziyer Turizmi#Antalya

Antalya'nın Alanya ilçesine "Marella Discovery" ve "Azamara Quest" adlı kruvaziyerler 2 bin 400 turist getirdi.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Alanyaya iki kruvaziyerle 2 bin 400 turist geldi

Malta bandıralı 264 metrelik "Marella Discovery", sabah Alanya Limanı'na yanaştı. Gemide, çoğu İngiliz 1727 yolcu ve 744 personelin bulunduğu belirtildi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Limana demirleyen Marshall Adaları bayraklı 181 metrelik "Azamara Quest" adlı gemide ise çoğu ABD'li 673 yolcu ve 395 personelin olduğu bildirildi.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, Alanya Çarşısı, Alanya Kalesi ile tarihi ve turistik yerleri ziyaret edecek. Günübirlik ziyaretin ardından gemiler ilçeden ayrılacak.

 

EN ÇOK OKUNANLAR
A Milli Takımda Sergen Yalçın dönemi Bizzat açıkladı
A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi! Bizzat açıkladı
Tekstil işçiliğinden örgüt liderliğine Kadınların fotoğraflarını kataloğa koyup yumurta sattılar
Tekstil işçiliğinden örgüt liderliğine! Kadınların fotoğraflarını kataloğa koyup yumurta sattılar
Sabina, Medine, Zarina Biri olmadan diğeri yok... Ankarada şaşırtan bir hikaye
Sabina, Medine, Zarina! Biri olmadan diğeri yok... Ankara'da şaşırtan bir hikaye
Fransada yağmacı krizi Lüks markalar sokaklara saçıldı: Çöp kenarında Rolex
Fransa'da yağmacı krizi! Lüks markalar sokaklara saçıldı: 'Çöp kenarında Rolex'
Yazarlar
Melih Aşık
Melih AşıkBİR HASTANE SERÜVENİ
Zafer Şahin
Zafer ŞahinFoncuların verdiği asıl zarar
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluNurgül Yeşilçay, ‘kral çıplak’ dedi
Eren Aka
Eren AkaAzmiyle köyüne umut oluyor
Çağdaş Ertuna
Çağdaş ErtunaFrieze ve PAD Londra nasıl geçti?
İlgili Haberler
Antalya’da fuhuş soruşturması 4’üncü dalga operasyonda 5 tutuklama
Antalya’da fuhuş soruşturması! 4’üncü dalga operasyonda 5 tutuklama
19 yıl, 1 dakikada yok oldu: Sabah 5te getirdim, akşam önümden akıp gidiyordu
19 yıl, 1 dakikada yok oldu: Sabah 5'te getirdim, akşam önümden akıp gidiyordu
Son dakika... AK Parti Sözcüsü Çelik: Fon şeytanlarının üzerine gidiyoruz
Son dakika... AK Parti Sözcüsü Çelik: Fon şeytanlarının üzerine gidiyoruz
İkinci elde büyük oyun Hepsi aynı hayatı yaptı: Araba görünüş şekliyle çok güzeldi, hurdaya çıktı
İkinci elde büyük oyun! Hepsi aynı hayatı yaptı: Araba görünüş şekliyle çok güzeldi, hurdaya çıktı