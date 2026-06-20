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UzmanparaAldığı otomobil başına dert açtı: Üç önceki sahibinin borcunu ödedi
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Aldığı otomobil başına dert açtı: Üç önceki sahibinin borcunu ödedi

20.06.2026 - 11:27 | Son Güncellenme:

#İkinci El Otomobil#Trafik Cezası#Borç

Tokat’ta ikinci el aldığı otomobil için gelen borcu vergi sanıp ödeyen bir vatandaş, dekontu incelediğinde karşılaştığı detay karşısında hayrete düştü.

İddiaya göre, Tokat’ta yaşayan Kadir Yazar, yaklaşık iki ay önce satın aldığı otomobilin tüm devir işlemlerini noter huzurunda tamamladı. Satış sırasında araç üzerinde herhangi bir trafik cezası veya vergi borcu görünmediği için işlemler sorunsuz şekilde gerçekleştirildi.

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Aldığı otomobil başına dert açtı: Üç önceki sahibinin borcunu ödedi

Aracı satın aldıktan sonra gelen ödeme bildirimini vergi borcu zanneden Yazar, mobil bankacılık üzerinden ödeme yaptı. Ödeme dekontunu incelediğinde bin 500 lira trafik cezası ve yaklaşık bin 300 lira gecikme faizi tahsil edildiğini fark etti. Yazar, durumu polis ve maliye birimlerine bildirdi. Yapılan görüşmelerde cezanın 2024 yılında aracın kendisinden üç önceki sahibine ait olduğu bilgisini aldı. Konuya ilişkin itiraz dilekçesi veren Yazar, ödediği tutarın kendisine geri ödenmesini bekliyor.

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"Benden üç önceki sahibin cezasını bana yansıtmışlar"

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Yaşadıklarını anlatan Kadir Yazar, "İki ay önce bir araç satın aldım. Bu ay bana bir borç geldi. Ben de bunu vergi borcu zannederek mobil bankacılık üzerinden ödedim. Dekonta baktığımda bin 500 TL ceza, bin 300 TL de faiz olduğunu gördüm. İncelediğimde borcun aracın üç önceki sahibine ait trafik cezası olduğunu öğrendim. Bunun üzerine maliyeye gittim. 2024 yılında aracın benden üç önceki sahibine ait trafik cezası iki yıl sonra bana yansıtılmış. Noterde devir işlemi sırasında araç ve plakaya ait herhangi bir ceza ya da vergi borcu görünmüyordu. Buna rağmen iki ay sonra böyle bir cezanın gelmesi beni çok şaşırttı. Ceza kadar da faiz ödedim. Görüştüğüm polisler de duruma şaşırdı. Aracı iki ay önce aldığım için böyle bir cezanın bana çıkmaması gerektiğini söylediler" dedi.

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