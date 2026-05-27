Alman ekonomi uzmanları, savaş etkisiyle bu yılki büyüme tahminini 0,5’e düşürdü

Ekonomi profesörlerinden oluşan SVR, Almanya ekonomisine ilişkin geçen yıl kasım ayında paylaştığı, 2026-2027'yi kapsayan büyüme tahminlerinde güncelleme yaptı.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Beş üyeli kurul, 2026 için Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) tahminini yüzde 0,9'dan yüzde 0,5'e düşürürken, 2027 büyüme beklentisini ise yüzde 0,8 olarak belirledi.

Benzer şekilde, Alman hükümeti ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu da kısa süre önce Almanya'ya yönelik büyüme tahminlerini yarı yarıya düşürmüştü. Kurulun raporunda, halihazırda zayıf seyreden ekonomik faaliyetlerin, petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki ani yükselişle daha da baskılandığı vurgulandı.

Jeopolitik krizlerin makroekonomik etkilerine dikkat çekilen raporda, "İran'daki savaş kaynaklı yüksek enerji fiyatları enflasyonu körüklemekte ve hane halkının satın alma gücünü ciddi oranda azaltmaktadır. Yüksek enerji maliyetleri aynı zamanda sanayi üretimi üzerinde baskı oluşturarak özel sektör yatırımlarını baltalamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Raporda, Almanya'da 2025'te ortalama yüzde 2,2 olarak gerçekleşen yıllık enflasyonun 2026'da yüzde 3’e yükseleceği, 2027’de ise ancak yüzde 2,8 seviyesine gerileyeceği tahmin edildi.

Haberin Devamı

Kurul, savunma ve altyapı paketlerinden yapılacak kamu harcamalarının büyümeyi bir nebze de olsa destekleyeceğini öngördü.

Haberin Devamı

SOSYAL GÜVENLİK VE SAĞLIK REFORMU ÇAĞRISI

Kurul, nüfusun yaşlanmasıyla birlikte sosyal güvenlik sistemleri üzerindeki baskının arttığı ve prim harcamalarının, prim bazlı gelirlerden daha hızlı büyüdüğünü vurguladı.

Uzmanların simülasyonlarına göre, genel sosyal güvenlik primi oranının 2040 yılına kadar yüzde 50 sınırına dayanması bekleniyor. Çalışma maliyetlerini artıran ve hane halkının net gelirini düşüren bu durumun, 2035 yılına kadar GSYH'yi yüzde 0,5 ile 0,9 arasında azaltacağı hesaplanıyor.

Haberin Devamı

Alman ekonomisinin 2019 yılından bu yana süregelen yapısal ve konjonktürel bir zayıflıkla karşı karşıya olduğunu belirten Kurul, federal hükümete acil reform çağrısında bulundu.

SVR, özellikle hastane bakımı ve ilaç harcamalarında tasarrufa gidilmesini, çocuk yetiştirmeyen eşlerin ücretsiz sağlık sigortası kapsamından çıkarılmasını önerdi.

Bakım sigortası alanında da yeni bir reform paketi sunan Kurul, bakım kademelerinin sınırlandırılmasını, amaca hizmet etmeyen ek yardımların kaldırılmasını ve sermaye fonlama sisteminin yeniden yapılandırılmasını talep etti.

Haberin Devamı

Sanayi ürünlerinin küresel pazarlardaki rekabetçiliğinin azalması ve demografik kriz, yedi yıldır durgunluk yaşayan Alman ekonomisinin önündeki en büyük yapısal engeller olarak nitelendirildi.

Ekonomi Bilirkişi Kurulu Başkanı Monika Schnitzer konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Öngörülebilir sosyal güvenlik harcamalarındaki artış frenlenmeli, aynı zamanda sistemin gelir tabanı ve fayda düzeyi stabilize edilmelidir." uyarısında bulundu.

ALMAN EKONOMİSİ İHRACATA DAYALI MODELİ KORUMAKTA ZORLANIYOR

Alman ekonomisi, Kovid-19 salgını sonrası dönemde Çin’den gelen yoğun rekabet ve yüksek enerji fiyatları nedeniyle ihracata dayalı modelini korumakta zorlanıyor. Orta Doğu merkezli çatışmaların tetiklediği yeni enerji şoku ise uzun süredir beklenen ekonomik toparlanmayı tehdit etmeye devam ediyor.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), içinde bulunulan ikinci çeyrekte büyümenin yavaşlayacağını öngörüyor.

Haberin Devamı

Bakanlığın ekonomiye yönelik son raporunda, "Yükselen fiyatlar, tedarik zinciri sorunları ve belirsizlikler, şirketlerin ve hane halklarının eğilimlerini olumsuz etkiliyor. Durum düzelse bile enerji, ham madde fiyatları ve tedarik zincirleri üzerindeki etkiler bir süre daha hissedilecektir." ifadelerine yer verildi.

Bundesbank ise nisan-haziran döneminde ekonominin durgunluğa girebileceğine işaret ederek, Orta Doğu’daki çatışmaların Alman ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin ikinci çeyrekte daha geniş alanda ve daha belirgin şekilde hissedileceğini vurguladı.

Yaşanan gelişmelerin ardından ekonomistler büyüme tahminlerini düşürmeye başladı. Avrupa Komisyonu, yüksek enerji maliyetlerini gerekçe göstererek Almanya’nın 2026 yılı büyüme tahminini yarı yarıya düşürerek yüzde 0,6’ya çekti. Alman hükümeti ise ekonominin bu yıl yüzde 0,5 büyümesini bekliyor.

Alman ekonomisi, geçen yıl yüzde 0,2’lik sınırlı büyümeyle üst üste üçüncü yılı da daralma kaydetmeden kapatmaktan kıl payı kurtulmuştu.