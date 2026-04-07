Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaAlman otomotiv sektörünün güveni azaldı
HaberlerUzmanpara

Alman otomotiv sektörünün güveni azaldı

07.04.2026 - 16:30 | Son Güncellenme:

Alman otomotiv sektörünün ekonomiye güveni, şubat ayındaki kısmi toparlanmanın ardından martta yeniden geriledi.

Alman otomotiv sektörünün güveni azaldı

Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) tarafından yayımlanan İş Ortamı Anketi sonuçlarına göre, şubat ayında eksi 15,7 puan olan Alman otomotiv sektörü iş ortamı endeksi, martta 3 puanlık düşüşle eksi 18,7'ye geriledi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Anket sonuçları, şirketlerin mevcut iş durumlarını bir önceki aya göre önemli ölçüde "daha kötü" olarak değerlendirse de gelecek dönem iş beklentilerini yükselttiğini ortaya koydu.

Buna göre, ankete katılan şirketler mevcut sipariş stoklarını yeniden "daha iyi" olarak değerlendirdi. Eylül 2025'ten bu yana istikrarlı bir artış gösteren sipariş stoku göstergesi, mart ayında eksi 13,5 puana ulaştı. Benzer bir toparlanma ihracat beklentilerinde de gözlendi. Art arda dördüncü ayda da iyileşme kaydeden ihracat beklentisi martta 30,7 puana yükseldi.

Haberin Devamı

Ifo’ya göre, sektördeki istihdam kaybının gelecek aylarda yavaşlayabileceğine dair işaretler de güçlendi. Şubat ayında eksi 44 puan olan istihdam beklentisi, martta eksi 19,8 puana çıkarak toparlandı.

Haberin Devamı

Ifo Endüstriyel Organizasyon ve Yeni Teknolojiler Merkezi Uzmanı Anita Wölfl, veriye ilişkin değerlendirmesinde, "2022'den bu yana gözlemlenen yeni iş ilanı sayısındaki düşüş durmuş görünüyor." ifadesini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR
İstanbulda polise terör saldırısı İşte tüm detaylar...
İstanbul'da polise terör saldırısı! İşte tüm detaylar...
Dengeleri sarsacak iddia: 142. Birlik Orta Doğuya doğru yola çıkıyor
Dengeleri sarsacak iddia: '142. Birlik Orta Doğu'ya doğru yola çıkıyor'
Babasından kalan miras servete dönüştü: Litresi 5 bin Euroya alıcı buluyor
Babasından kalan miras servete dönüştü: Litresi 5 bin Euro'ya alıcı buluyor
İran’ın ‘can simidi’ olan ülke ABDnin kıramadığı sistem: Dünyanın en büyük ağı
İran’ın ‘can simidi’ olan ülke! ABD'nin kıramadığı sistem: Dünyanın en büyük ağı
Yazarlar
Melih Aşık
Melih AşıkYİĞİT BİR HALK
Cem Kılıç
Cem KılıçFırtına öncesi denge mi sessiz kırılganlık mı?
Zafer Şahin
Zafer Şahinİmamoğlu Partisi anketlerde
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluHollywood’un cesur kadınları
Eren Aka
Eren AkaParayı ver vizeyi kap!
Çağdaş Ertuna
Çağdaş ErtunaZaha Hadid etkisi
Şükrü Andaç
Şükrü Andaç'5G çağında da öncülüğümüzü sürdürüyoruz’
İlgili Haberler
Ünlülere yeni uyuşturucu operasyonu: Melek Mosso, İbrahim Çelikkol, Mustafa Ceceli hakkında karar verildi
Ünlülere yeni uyuşturucu operasyonu: Melek Mosso, İbrahim Çelikkol, Mustafa Ceceli hakkında karar verildi
İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 17nci duruşması sona erdi
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının 17'nci duruşması sona erdi
Dışişleri Bakan Hakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Cooper ile görüştü
Dışişleri Bakan Hakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Cooper ile görüştü
İsrailden Eşref Rüya dizisi oyuncusu Görkem Sevindike tehdit
İsrail'den Eşref Rüya dizisi oyuncusu Görkem Sevindik'e tehdit!