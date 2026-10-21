Almanya ile Rusya arasındaki ticaret hacmi azaldı

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), iki ülke arasındaki ticari ilişkilere dair güncel verileri açıkladı. Buna göre, Almanya'nın Rusya ile toplam ticaret hacmi, 2026 yılının ilk yarısında savaş öncesi 2021'in aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 86 azalarak 27,7 milyar avrodan 3,9 milyar avroya düştü.

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Yılın ocak-haziran döneminde Almanya'nın Rusya'dan ithalatı 15 milyar avrodan 0,5 milyar avroya gerilerken, bu ülkeye ihracatı 12,7 milyar avrodan 3,4 milyar avroya indi.

Savaş öncesinde ithalatın yüzde 61,5'ini (9,2 milyar avro) oluşturan petrol ve doğal gazın yerini, yaptırımlar sonrası gıda, hayvan yemi, metaller ve kimyasal ürünler aldı.

2026'nın ilk yarısındaki ithalatın yüzde 38,7'sini gıda ve yem, yüzde 31,6'sını metaller, yüzde 18'ini ise kimyasal ürünler oluşturdu.

Ukrayna'daki savaş öncesinde ihracatın lokomotifi olan makine ve otomotiv sektörleri gerilerken, AB yaptırımlarının kapsamı dışında kalan tıbbi ve farmasötik ürünler yüzde 42,4'lük payla ilk sıraya yerleşti. Bunu yüzde 11,1 ile makine, yüzde 10,5 ile gıda ve hayvan yemi takip etti.

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Ekonomik bağların kopması, karşılıklı şirket ortaklıklarına da yansıdı. 2021 yılında Almanya'da Rus sermayeli 229 şirket 25,4 milyar avro ciro yaparken, 2024 yılında şirket sayısı 76'ya, toplam ciro ise 8,4 milyar avroya geriledi.

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Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) verilerine göre, Rusya'da faaliyet gösteren Alman şirket sayısı 481'den 290'a düştü. Bu şirketlerin yıllık cirosu ise 38 milyar avrodan 13 milyar avroya indi.

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Doğrudan uçuşlar durma noktasına geldi

AB yaptırımları kapsamında hava sahasının kapatılmasıyla Almanya'dan Rusya'ya doğrudan uçuşlar durma noktasına geldi. 2019'un ilk yarısında 1 milyon olan yolcu sayısı, 2026'nın aynı döneminde 39 bin 900'e geriledi. Bu yolcuların tamamı seyahatlerini Türkiye gibi üçüncü ülkeler üzerinden aktarmalı olarak gerçekleştirdi.

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Savaşın başında Almanya'ya yönelik yaşanan yoğun Rus göçü de tersine döndü. Bu yılın ilk yarısında 3 bin 800 Rus vatandaşı Almanya'ya göç ederken, 4 bin 400 Rus vatandaşı ülkeden ayrıldı. Ayrıca Alman üniversitelerindeki Rus öğrenci sayısı, 2014'teki zirve noktasına kıyasla yarı yarıya azalarak 1700'e düştü.