Almanya perakende satışları ikinci çeyreğe zayıf başladı

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), perakende satışlara ilişkin nisan ayı geçici verilerini açıkladı. Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış reel perakende satışlar, nisanda bir önceki aya göre yüzde 0,3 düştü. Satışlar, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 0,3 geriledi.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Piyasaların beklentisi, satışların nisanda yüzde 0,5 azalması yönündeydi. Ekonomistler, Alman perakende sektöründeki bu zayıf performansı, Orta Doğu’da savaşın tetiklediği enerji fiyatlarındaki keskin artışa ve buna bağlı yükselen enflasyonun tüketicinin satın alma gücünü eritmesine bağlıyor.

Hauck Aufhauser Lampe Privatbank Başekonomisti Alexander Krüger de yaptığı analizde, "Perakende satışlar darbe aldı ve şu an için toparlanma emaresi göstermiyor. Artan enerji fiyatları göz önüne alındığında neden oldukça açık. Yüksek belirsizlik ortamı nedeniyle tüketiciler bir süre daha paralarını ellerinde tutma eğiliminde olacaktır." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Gıda satışları arttı

Orta Doğu'da devam eden savaşın etkileri nisan ayında petrol istasyonu satışlarına da yansıdı. Petrol istasyonlarındaki ciroların da dahil olduğu akaryakıt satışları, reel olarak bir önceki aya göre yüzde 4 düşüş kaydetti.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Buna karşılık, gıda perakendeciliği satışları nisanda bir önceki aya göre yüzde 3,2 artış gösterirken gıda dışı ürün satışları da yüzde 2,2 geriledi.

Haberin Devamı

İnternet ve posta yoluyla siparişlerde ise yüzde 4,7'lik azalma görüldü. Öte yandan, Alman perakende sektörü uzun yıllardır yapısal bir baskı altında bulunuyor.

Creditreform tarafından yapılan bir araştırmaya göre, yıllık cirosu 250 bin avronun altında olan küçük mağazaların sayısı 2010-2025 yılları arasında yüzde 28 azalarak yaklaşık 236 bin 100'den 170 bin 800'e geriledi. Aynı dönemde, cirosu 25 milyon avroyu aşan büyük perakende şirketlerinin sayısı ise iki katına çıktı.