Almanya, tarım ve gıda sektöründe rotayı Türkiye’ye çevirdi! Bakan Rainer geliyor

Almanya Tarım Bakanı Alois Rainer, tarım ve gıda sektöründe Türkiye ile işbirliğini ve ticari ilişkileri geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti. Alman Tarım Bakanlığından, Rainer'in 16-17 Eylül'de Türkiye'ye yapacağı ziyarete ilişkin açıklama yayımlandı. Açıklamada, Türkiye'nin Almanya açısından önemli bir ticaret ortağı olduğuna işaret edilerek Rainer'in, Türkiye'deki temasları kapsamında Alman ve Türk iş dünyasının temsilcileriyle de bir araya geleceği bildirildi.

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YENİ TİCARET FIRSATLARININ KAPISI ARALANIYOR

Açıklamada Türkiye ziyaretine ilişkin değerlendirmesine yer verilen Rainer, tarım ve gıda sektörünün ihracat imkanlarını genişletmeyi ve Türkiye ile işbirliğini geliştirmeyi amaçladıklarını vurguladı. "Amacım, tarım ihracat stratejimiz kapsamında tarım ve gıda sektörümüz için yeni fırsatlar yaratmaktır." ifadesini kullanan Rainer, Türkiye ile Almanya arasındaki ticari ilişkilerin önemine işaret etti.

Rainer, küresel ölçekte jeopolitik zorlukların yaşandığı bir dönemde güvenilir ticaret ortakları arasındaki işbirliğinin önem kazandığına dikkati çekerek "Özellikle küresel jeopolitik zorlukların yaşandığı bu dönemde Türkiye ve Almanya gibi güvenilir ticaret ortaklarının yakın işbirliği içinde olması büyük önem taşıyor." ifadesine yer verdi.

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Rainer'in Ankara'da Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile yapacağı görüşmelerde tarım ve gıda sektörlerindeki ikili ilişkilerin yanı sıra ticari işbirliği imkanlarının ele alınması bekleniyor.