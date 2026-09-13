Canlı Borsa3
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaAlmanya, tarım ve gıda sektöründe rotayı Türkiye’ye çevirdi! Bakan Rainer geliyor
HaberlerUzmanpara

Almanya, tarım ve gıda sektöründe rotayı Türkiye’ye çevirdi! Bakan Rainer geliyor

13.09.2026 - 14:21 | Son Güncellenme:

#Tarım#Almanya#Alois Rainer

Almanya Tarım Bakanı Alois Rainer, 16-17 Eylül tarihlerinde Türkiye’ye gerçekleştireceği ziyaret öncesinde iki ülke arasındaki ticari ilişkileri geliştirme mesajı verdi.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Almanya, tarım ve gıda sektöründe rotayı Türkiye’ye çevirdi Bakan Rainer geliyor

Almanya Tarım Bakanı Alois Rainer, tarım ve gıda sektöründe Türkiye ile işbirliğini ve ticari ilişkileri geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti. Alman Tarım Bakanlığından, Rainer'in 16-17 Eylül'de Türkiye'ye yapacağı ziyarete ilişkin açıklama yayımlandı. Açıklamada, Türkiye'nin Almanya açısından önemli bir ticaret ortağı olduğuna işaret edilerek Rainer'in, Türkiye'deki temasları kapsamında Alman ve Türk iş dünyasının temsilcileriyle de bir araya geleceği bildirildi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı
İstanbul’da kiralık TOKİ evleri için başvurular yarın başlıyor! Bakan Kurum’dan örnek daire paylaşımı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRİstanbul’da kiralık TOKİ evleri için başvurular yarın başlıyor! Bakan Kurum’dan örnek daire paylaşımıHaberi Görüntüle

YENİ TİCARET FIRSATLARININ KAPISI ARALANIYOR

Açıklamada Türkiye ziyaretine ilişkin değerlendirmesine yer verilen Rainer, tarım ve gıda sektörünün ihracat imkanlarını genişletmeyi ve Türkiye ile işbirliğini geliştirmeyi amaçladıklarını vurguladı. "Amacım, tarım ihracat stratejimiz kapsamında tarım ve gıda sektörümüz için yeni fırsatlar yaratmaktır." ifadesini kullanan Rainer, Türkiye ile Almanya arasındaki ticari ilişkilerin önemine işaret etti.

Rainer, küresel ölçekte jeopolitik zorlukların yaşandığı bir dönemde güvenilir ticaret ortakları arasındaki işbirliğinin önem kazandığına dikkati çekerek "Özellikle küresel jeopolitik zorlukların yaşandığı bu dönemde Türkiye ve Almanya gibi güvenilir ticaret ortaklarının yakın işbirliği içinde olması büyük önem taşıyor." ifadesine yer verdi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Rainer'in Ankara'da Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile yapacağı görüşmelerde tarım ve gıda sektörlerindeki ikili ilişkilerin yanı sıra ticari işbirliği imkanlarının ele alınması bekleniyor.

Piyasalarda haftanın kazananı ve kaybedeni belli oldu! Altın yatırımcısı dikkat: Uzmandan 5.000 dolar ons öngörüsü
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRPiyasalarda haftanın kazananı ve kaybedeni belli oldu! Altın yatırımcısı dikkat: Uzmandan 5.000 dolar ons öngörüsüHaberi Görüntüle
EN ÇOK OKUNANLAR
Yeni Partinin ismi değişiyor mu Yargıtay karar verecek: Yedekte tutulan isim belli oldu
Yeni Parti'nin ismi değişiyor mu? Yargıtay karar verecek: Yedekte tutulan isim belli oldu
11 aylık Büşra’yı sattılar Anne ve babaya gözaltı
11 aylık Büşra’yı sattılar! Anne ve babaya gözaltı
Ünlülere uyuşturucu soruşturması Çağla Boz gözaltına alındı
Ünlülere uyuşturucu soruşturması! Çağla Boz gözaltına alındı
Yunan basınında, Aşil Kalkanı krizi ABD dahi sistemi satın almadı
Yunan basınında, 'Aşil Kalkanı' krizi! 'ABD dahi sistemi satın almadı'
Yazarlar
Özay Şendir
Özay Şendir“Babam eve geldi” katliamları...
Abbas Güçlü
Abbas GüçlüOkullar açılırken…
Zeynep Aktaş
Zeynep AktaşBorsanın getirisi liderliği ele aldı
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluSosyal medyada ‘Daha 17’ farkı!
Güldener Sonumut
Güldener SonumutKallas’ın savunma vizyonu ve Von der Leyen’in hamlesi
Mehmet Tez
Mehmet TezŞu ara dinlemeniz gereken dört albüm
Dilara Koçak
Dilara KoçakBeslenme çantasında ne var?
Çağdaş Ertuna
Çağdaş ErtunaVenedik’in asıl ‘Power Couple’ı
Filiz Aygündüz
Filiz AygündüzMeğer annem haklıymış
Belma Akçura
Belma AkçuraKürtçe tabeladan korkmak!
Zeynep İşman
Zeynep İşmanHayatın anlamını çocuklardan okuyalım
Prof. Dr. Barış Erdoğan
Prof. Dr. Barış ErdoğanOkullar kapanacak
Prof. Dr. Nuran Yıldız
Prof. Dr. Nuran Yıldız“Hiç değilse nokta koy!”
İlgili Haberler
İstanbulda iki ilçede 2 ceset bulundu
İstanbul'da iki ilçede 2 ceset bulundu
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara tarafından kabul edildi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara tarafından kabul edildi
SON DAKİKA | Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme Kurtlar Vadisi’nin senaristleri ifade verecek
SON DAKİKA | Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme! Kurtlar Vadisi’nin senaristleri ifade verecek
Kuzey Marmara Otoyolunda otobüs alev topuna döndü Ölü ve yaralılar var
Kuzey Marmara Otoyolu'nda otobüs alev topuna döndü! Ölü ve yaralılar var