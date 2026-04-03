Almanya'da dizel fiyatları rekor tazeledi

Alman Otomobil Kulübünden (ADAC) yapılan açıklamada, ülke genelinde dizelin litre fiyatının, dün öğle saatlerinde 2,415 euroya yükselerek rekor yenilediği belirtildi.

Bu rakam, bir önceki günkü verilere oranla 11,8 sentlik bir artışa işaret ediyor. Benzinin (E10) litre fiyatı ise 9,8 sent artarak ortalama 2,198 euro seviyesine tırmandı.

Nisan ayı başında yürürlüğe giren yeni mevzuata göre, akaryakıt istasyonları fiyatlarını günde sadece bir kez, saat 12.00'de artırabiliyor. Gün içinde fiyat indirimi yapılmasına ise sınırsız hak tanınıyor.

ADAC'ın açıklamasında, petrol şirketleri "fiyatlara haksız risk primi eklemekle" suçlanarak, "Petrol şirketlerinin, günde sadece bir kez zam yapabilme kısıtlaması nedeniyle fiyatlara 'risk primi' eklediğine dair endişelerimiz maalesef doğrulanıyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Yeni yasal düzenlemelerin yüksek fiyat seviyesini aşağı çekmede yetersiz kaldığını belirten ADAC, Federal Kartel Dairesine çağrıda bulunarak, petrol şirketlerinin fiyatlarını makul seviyelere çekmesi için daha etkin bir denetim mekanizması işletilmesini talep etti.

Alman basınındaki haberlere göre, mevcut düzenlemelerin yetersiz kaldığı sinyalini veren Federal Hükümet, Paskalya tatili sonrası açıklanması beklenen yeni bir destek paketi üzerinde çalışıyor.

Kömür santrallerinin yeniden devreye alınması ve yedek gaz santrallerinin sisteme dahil edilmesi, kamyon geçiş ücretlerinin düşürülmesi veya işe gidiş-dönüş yol yardımı ödeneğinin artırılması, akaryakıt istasyonlarında KDV indirimi veya enerji şirketlerine yönelik "fahiş kar vergisi" ve vatandaşlara doğrudan mali destek sağlanması amacıyla motorlu taşıtlar vergisinde indirim, hükümetin değerlendirdiği seçenekler arasında yer alıyor.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Katherina Reiche, mevcut düzenlemelerin yetersiz kalması durumunda ek adımların kaçınılmaz olduğunu vurgularken, kesin kararların Paskalya tatilinin ardından toplanacak kabine toplantısında verilmesi bekleniyor.

KARTEL DAİRESİNDEN SIKI DENETİM VE AĞIR CEZA

Öte yandan, Almanya Federal Kartel Dairesi, yeni yasayı ihlal eden istasyonlara karşı özel bir birim kurdu.

Ülke genelindeki 15 bin istasyonu anlık izleyecek olan kurum, usulsüz fiyat artışı tespit edilen işletmelere 100 bin euroya kadar para cezası uygulayacak.