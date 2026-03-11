Almanya'da enflasyon rakamları açıklandı

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), şubat ayına ilişkin nihai enflasyon verilerini yayımladı. Buna göre, enflasyon, enerji fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle şubatta Avrupa Merkez Bankasının (ECB) hedef seviyesi olan yüzde 2'nin altına indi. Ocakta yüzde 2,1 olan yıllık enflasyon, şubatta yüzde 1,9 seviyesinde gerçekleşti.

AB uyumlu TÜFE ise şubatta bir önceki aya göre yüzde 0,4 artarken, yıllık bazda yüzde 2 yükseldi. Açıklanan rakamlar, daha önce paylaşılan öncü verileri teyit etti.

Destatis Başkanı Ruth Brand, verilere ilişkin yaptığı değerlendirmede, tüketici fiyatlarındaki artışın şubatta bir miktar hız kestiğini belirterek, "Tüketici fiyatlarındaki artış şubatta hafif bir yavaşlama gösterdi. Özellikle gıda fiyatlarındaki artışın belirgin şekilde gevşemesi, fiyat istikrarı üzerinde aşağı yönlü bir etki yarattı. Buna karşın hizmet sektörü enflasyonu yukarı çekmeye devam eden ana unsur oldu." ifadesini kullandı.

Enflasyonun gerilemesindeki en büyük etken, enerji ürünlerinin şubatta yüzde 1,9 düşmesi oldu. Gaz depolama ek ücretinin kaldırılması ve şebeke bedellerindeki indirimlerin etkisiyle doğal gaz fiyatları yüzde 4,4, elektrik ise yüzde 4,1 ucuzladı.

Gıda fiyatlarındaki yıllık artış, yüzde 1,1 ile sınırlı kalırken, enerji ve gıda hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon yüzde 2,5 olarak kaydedildi. Özellikle tereyağı fiyatlarında yüzde 32,9'luk düşüş dikkati çekti. Öte yandan, hizmet sektöründeki yüzde 3,8'lik fiyat artışı, enflasyon üzerindeki ana baskı unsuru olmaya devam etti. Analistler, bu artışı yükselen işçi ücretlerinin maliyetlere yansıtılmasına bağlıyor.

"ORTA DOĞU'DAKİ GERİLİM MARTTA ENFLASYONU TETİKLEYEBİLİR"

Analistler, 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırıların şubat ayı rakamlarını etkilemediğini, ancak küresel piyasalardaki yansımasının mart ayı itibarıyla görüleceğini belirtti.

Petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki sert yükselişin şimdiden pompalara yansıdığına dikkati çeken uzmanlar, benzin ve motorin fiyatlarının litre başına 2 euronun üzerine çıkması nedeniyle martta enflasyonun yeniden tırmanışa geçmesinin beklendiğini vurguladı.

Almanya'da 2025 yılı ortalama enflasyonu yüzde 2,2 olarak gerçekleşmişti. Para politikası tarafında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB), Haziran 2024'ten bu yana mevduat faizini 8 kez düşürmesinin ardından temmuz, eylül, ekim, aralık ve şubat toplantılarında faiz indirimlerine ara verdi. Mevduat faizinin mevcut yüzde 2 seviyesindeki seyrini gelecek aylarda da koruması bekleniyor. ECB, orta vadede yüzde 2'lik enflasyon hedefliyor.