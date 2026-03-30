Almanya'da enflasyon verileri açıklandı

30.03.2026 - 16:11 | Son Güncellenme:

Almanya’da şubat ayında gerileyen enflasyon, Orta Doğu’daki gerilimin tetiklediği enerji maliyetlerindeki artışla mart ayında yeniden ivme kazandı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), mart ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi (TÜFE) öncü verilerini açıkladı. Buna göre, enflasyon, enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle martta Avrupa Merkez Bankasının (ECB) hedef seviyesi olan yüzde 2’nin üzerine çıktı.

Almanya’da şubatta yüzde 1,9 olan yıllık enflasyon, mart ayında yüzde 2,7 seviyesine yükseldi. Piyasalarda beklenti, yıllık enflasyonun yüzde 2,8 olması yönündeydi.

Enflasyondaki yükselişte en büyük etken, son aylarda düşüş eğiliminde olan ancak martta yıllık bazda yüzde 7,2 artış gösteren enerji fiyatları oldu. Bu artışla birlikte, 2023 yılının sonundan bu yana ilk kez enerji kaleminde yıllık bazda yükseliş kaydedildi. Aylık bazda TÜFE yüzde 1,1 artarken, Avrupa Birliği (AB) uyumlu TÜFE ise yıllık yüzde 2,8, aylık yüzde 1,2 olarak gerçekleşti.

Gıda fiyatlarındaki artış yıllık yüzde 0,9 ile sınırlı kalırken, hizmet sektöründeki yüzde 3,2’lik fiyat artışları enflasyon üzerindeki baskıyı korudu. Enerji ve gıda hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon ise martta yüzde 2,5 seviyesinde sabit kaldı.

Ekonomistler, şirketlerin artan üretim ve nakliye maliyetlerini tüketiciye yansıtmaya başlamasıyla yıllık enflasyonun önümüzdeki dönemde yüzde 3 seviyesine yaklaşabileceği uyarısında bulunuyor. Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) tarafından yayımlanan "Fiyat Beklentileri Endeksi"nin martta 20,3 puandan 25,3 puana yükselmesi de şirketlerin önümüzdeki aylarda daha fazla zam planladığını ortaya koyuyor.

Yüksek enflasyonun, halihazırda durgun seyreden Alman ekonomisi üzerindeki baskıyı artırması bekleniyor. Artan fiyatlar nedeniyle tüketicilerin harcamalarını kısması öngörülürken, Almanya’nın önde gelen ekonomi araştırma enstitüleri bu yıla ilişkin büyüme öngörülerini yarı yarıya düşürerek yüzde 0,8’e çekti.

Enerji ithalatına bağımlı olan Avrupa genelinde de benzer bir tablonun hakim olduğu dikkati çekiyor. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), yarın Euro Bölgesi mart ayı öncü enflasyon verilerini yayımlayacak. Piyasalarda, Euro Bölgesi’nde yıllık enflasyonun ortalama yüzde 2,7’ye yükselmesi bekleniyor.

MSB: İrandan ateşlenen 4. füze önlendi
MSB: İran'dan ateşlenen 4. füze önlendi
Hasbi Dedeye açtığı taciz davasıyla gündeme gelen kız çocuğundan acı haber
Hasbi Dede'ye açtığı taciz davasıyla gündeme gelen kız çocuğundan acı haber
Trumptan İrana yeni tehdit: Hark Adasını yok ederiz
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Hark Adası'nı yok ederiz
Fenerbahçede Mehmet Ali Aydınlar sesleri
Fenerbahçe'de Mehmet Ali Aydınlar sesleri!
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirTürkiye’nin füze projesini kimler yaktı?
Tunca Bengin
Tunca BenginDünyanın en korkak ordusu
Cem Kılıç
Cem KılıçKıdem tazminatında az bilinenler
Didem Özel Tümer
Didem Özel TümerSüreçte yeni ara başlık
Abdullah Karakuş
Abdullah KarakuşNobel savaş ödülünün 1’incisi kime verilir?
Hakkı Öcal
Hakkı ÖcalTrumpizm’in sonu göründü
Dr. Demet Erciyes
Dr. Demet ErciyesKalbin sofrası
Asu Maro
Asu MaroYol ayrımları, krizler, seçimler
Prof. Dr. Mahmut Özer
Prof. Dr. Mahmut ÖzerOrtak Anlatıdan Algoritmik Yalnızlığa
CHP Genel Başkanı Özel'den IKBY Başkanı Barzani'ye geçmiş olsun mektubu
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı ve Pakistanlı mevkidaşı ile görüştü
Yeni nesil milli uydu yörüngesine yerleşti! Fergani’nin beşinci uydusu uzayda
Rüşvet operasyonunda gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım tutuklandı