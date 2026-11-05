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Almanya'da imalat siparişleri beklentilerin altında arttı

05.11.2026 - 11:45 | Son Güncellenme:

#Almanya İmalat Siparişleri#Otomotiv Sektörü Büyüme#Makine İmalatı Siparişleri

Almanya'da imalat sanayi yeni siparişleri, eylülde aylık bazda yüzde 4,4 artış kaydetmesine rağmen piyasa beklentilerinin altında kaldı.

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Almanyada imalat siparişleri beklentilerin altında arttı

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), eylül ayına ilişkin imalat sanayi yeni siparişleri geçici verilerini açıkladı. Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi siparişleri, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 4,4 arttı.

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Piyasalardaki genel beklenti, siparişlerin eylülde yüzde 4,8 artış göstereceği yönündeydi. Sanayi siparişleri, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 3,3 artış kaydetti. Daha önce yüzde 10,6 düşüş olarak açıklanan ağustos ayı imalat sanayi yeni sipariş verisi, yüzde 10,1 düşüş olarak yukarı yönlü revize edildi.

Lokomotif otomotiv sektörü oldu

Eylül ayındaki yükselişte, Alman ekonomisinin lokomotifi konumundaki otomotiv sanayisinde kaydedilen yüzde 10,5'lik güçlü artış etkili oldu. Sektördeki bu toparlanma, fabrikalardaki tatiller ve üretim dönüşümleri nedeniyle önceki iki ayda yaşanan zayıf performansın ardından geldi.

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Ayrıca, makine ve ekipman imalatında büyük ölçekli siparişlerin de katkısıyla yaşanan yüzde 8,3'lük büyüme, toplam sipariş rakamlarını olumlu etkiledi. Daha az dalgalanma gösteren üç aylık verilere göre, 2026'nın üçüncü çeyreğinde toplam yeni siparişler ikinci çeyreğe kıyasla yüzde 0,2 daha yüksek gerçekleşti.

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