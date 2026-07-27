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Almanya'da iş dünyasının güveninde iyileşme eğilimi

27.07.2026 - 13:59 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#Almanya#İş Dünyası

Almanya'da iş dünyasının güveni, temmuz ayında beklentilerdeki iyileşmenin etkisiyle hafif toparlanma gösterdi.

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Almanyada iş dünyasının güveninde iyileşme eğilimi

Bu dönemde endeksteki artışta, şirketlerin gelecek döneme ilişkin beklentilerindeki belirgin iyileşme etkili oldu. Basra Körfezi'ndeki belirsizliklere rağmen şirketlerin gelecek aylara ilişkin kötümserliği azaldı. İmalat sanayisinde iş ortamı belirgin şekilde iyileşirken, özellikle beklentiler güç kazandı.

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SEKTÖRDE GELECEĞE YÖNELİK İYİLEŞME EĞİLİMİ

Mevcut duruma ilişkin değerlendirmeler ise bir miktar zayıfladı. Talepte canlanma görülürken, ham madde ve malzeme tedarikindeki sıkıntılar hafifledi. Hizmet sektöründe de iş dünyasının güveni yükseldi. Sektörün gelecek aylara ilişkin karamsarlığı azaldı. Özellikle tur operatörlerinde güven arttı. Ticaret sektöründe güven artışı sürerken, şirketlerin mevcut iş durumundan memnuniyeti yükseldi.

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Perakendecilerin gelecek döneme ilişkin endişeleri azalırken, inşaat sektöründe ise hem mevcut duruma ilişkin değerlendirmeler hem de beklentiler iyileşti. Temmuz ayında mevcut durum endeksi 87 puandan 86,5 puana gerilerken, beklentiler endeksi 84,3 puandan 86,7 puana yükseldi.

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