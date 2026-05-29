Almanya'da işsiz sayısı 3 milyon sınırının altına indi

29.05.2026 - 13:10 | Son Güncellenme:

#Almanya İşsizlik#İş Gücü Piyasası#İşsizlik Rakamları

Almanya'da işsiz sayısı mayısta, 4 ay sonra 3 milyon sınırının altına geriledi.

Almanya Federal İş Ajansı (BA), işsizlik rakamlarına ilişkin mayıs ayı verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı, mayısta nisan ayına göre 12 bin azalarak 2,95 milyona geriledi. Böylece, ülkede işsiz sayısı, art arda 4 ay boyunca 3 milyon sınırının üzerinde kaldıktan sonra mayısta yeniden bu seviyenin altına geriledi. Mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı da mayısta 0,1 puan azalarak yüzde 6,3'e indi.

"Bahar canlanması ivme kazanamadı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Federal İş Ajansı Başkanı Andrea Nahles, işsizlikteki düşüşe rağmen iş gücü piyasasında kalıcı bir dönüm noktasından bahsetmek için henüz erken olduğunu vurguladı.

Nahles, "İşsizlikteki gerilemeye rağmen, bu yıl bahar aylarında beklenen canlanma tam anlamıyla ivme kazanamadı." değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada, ülkede şirketlerin yeni iş gücü talebi de istikrarını korudu. Mayısta şirketlerin boş pozisyonları, bir önceki yılın aynı ayına göre 8 bin artarak 643 bin oldu. Öte yandan, ülkede işsizlik maaşı alanların sayısı geçen yıla göre 113 bin artışla 1 milyon 73 bine yükselirken, çalışabilecek durumda olan ancak geliri yetersiz olduğu için temel geçim yardımı alanların sayısı ise geçen yıla kıyasla 103 bin azalarak 3,83 milyona geriledi.

