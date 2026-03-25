Almanya’da konut fiyatları yükselişe geçti

25.03.2026 - 13:02 | Son Güncellenme:

#Almanya#Konut#Fiyat

Almanya'da konut fiyatları, iki yıl süren aralıksız düşüşün ardından 2025 yılında ilk kez artış gösterdi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), konut fiyatlarına ilişkin 2025 yıl geneli ve söz konusu yılın son çeyrek verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede konut fiyatları geçen yıl bir önceki yıla oranla yüzde 3,2 arttı. Bu gelişmeyle birlikte, 2022'den bu yana devam eden gerileme dönemi sona ermiş oldu.

Almanya emlak piyasasında uzun yıllar süren büyüme süreci, artan faiz oranları, yükselen malzeme maliyetleri ve hayat pahalılığı nedeniyle 2022'den sonra sekteye uğramıştı.

Erdoğan'dan talimat! Araç sahiplerini ilgilendiren düzenlemede devreye girdi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRErdoğan'dan talimat! Araç sahiplerini ilgilendiren düzenlemede devreye girdiHaberi Görüntüle

Söz konusu ekonomik baskılar neticesinde konut fiyatları 2023'te yüzde 8,4, 2024'te ise yüzde 1,5 gerilemişti. 2025 verileri, piyasanın 2022'deki yüzde 6,1'lik büyüme performansının ardından yeniden toparlanma eğilimine girdiğini teyit etti.

Öte yandan, konut fiyatları 2025'in son çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3 arttı. Yılın son çeyreğinde Berlin, Hamburg, Münih, Köln, Frankfurt, Stuttgart ve Düsseldorf gibi yedi büyük metropolde daire fiyatları yüzde 2,1, müstakil (bahçeli) ev fiyatları ise yüzde 1,5 yükseldi.

Kuyumcuda satışı durmuştu! Piyasada altın bulamayan ne yapacak?
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRKuyumcuda satışı durmuştu! Piyasada altın bulamayan ne yapacak?Haberi Görüntüle
Tel Avivde olağanüstü hazırlık: 400 bin yedek asker göreve çağrılıyor
Tel Aviv'de olağanüstü hazırlık: 400 bin yedek asker göreve çağrılıyor
Fenerbahçeden çifte transfer bombası İspanyol basını duyurdu: Real Madridin yıldızına teklif
Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! İspanyol basını duyurdu: Real Madrid'in yıldızına teklif
Şok gerçek hastanede ortaya çıktı Evlilik dışı bebeğini annesiyle yok etti: ‘İster çöpe at, ister göm’
Şok gerçek hastanede ortaya çıktı! Evlilik dışı bebeğini annesiyle yok etti: ‘İster çöpe at, ister göm’
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga İşte gözaltına alınan isim
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! İşte gözaltına alınan isim
Özay Şendir
Özay ŞendirSavaş ne zaman biter?
Abbas Güçlü
Abbas GüçlüAtılanlara yeni bir şans!
Dilara Koçak
Dilara KoçakSuyun yükünü kim taşıyor?
Asu Maro
Asu Maro“Aşkların en büyüğü, kaderin en acısı”
Servet Yıldırım
Servet YıldırımBakın şu Trump’ın yaptığına
Adalet Bakanı Gürlek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan ile bir araya geldi
Adalet Bakanı Gürlek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan ile bir araya geldi
Yüksekovada heyelan karayolunu yuttu, ilçenin çevre illerle ulaşımı kesildi
Yüksekova'da heyelan karayolunu yuttu, ilçenin çevre illerle ulaşımı kesildi
İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının duruşmasında görüntü çeken kişi hakkında gözaltı kararı
'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' davasının duruşmasında görüntü çeken kişi hakkında gözaltı kararı
Trabzon’da fındık deposu alev alev yanıyor Valilikten açıklama
Trabzon’da fındık deposu alev alev yanıyor! Valilikten açıklama