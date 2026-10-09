Almanya'da kurumsal iflaslar 13 yılın zirvesine çıktı

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), temmuz ayına ve ocak-temmuz dönemine ilişkin resmi iflas başvurusu verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede temmuzda 2 bin 373 işletme iflas başvurusunda bulundu. Kurumsal iflaslar, 2025’in aynı dönemine kıyasla yüzde 8 artış kaydetti. Söz konusu rakamlar, 2 bin 459 iflasın kaydedildiği Temmuz 2013'ten bu yana tek bir ayda görülen en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti.

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Yılın ocak-temmuz döneminde de toplam kurumsal iflas sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,9 artarak 15 bin 185’e yükseldi.

Şirketlerin iflas başvuruları nedeniyle alacaklılara ödenmesi öngörülen borç tutarı ise bu dönemde 21,9 milyar avro olarak kaydedildi. Söz konusu borç, daha büyük ölçekli firmaların iflas ettiği geçen yılın aynı döneminde yaklaşık 31,8 milyar avro seviyesindeydi. Borç tutarındaki düşüş, bu yıl iflas eden şirketlerin ortalama ölçeğinin daha küçük olmasından kaynaklandı.

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Ülkede ocak-temmuz döneminde her 10 bin şirketten ortalama 42,8'i iflas başvurusunda bulundu. Sektörel bazda en çok iflas, 10 binde 85,5 vaka ile taşımacılık ve depolama sektöründe yaşandı. Bu iş kolunu 10 binde 70 vaka ile konaklama ve 10 binde 62,9 vaka ile inşaat sektörleri takip etti.

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Kişisel iflaslar ve ekonomik görünüm

Kurumsal iflaslar dışında, ocak-temmuz döneminde 46 bin 43 borçlu da kişisel iflas başvurusunda bulundu. Bu alandaki başvurular, 2025’in aynı dönemine kıyasla yüzde 1 artış gösterdi. Sadece temmuz ayı özelinde ise tüketici iflasları yüzde 5,9 azalarak 7 bin 111'e geriledi.

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Uzmanlar, uzun süredir durgun seyreden iç konjonktürü, enerji ve iş gücü maliyetlerindeki artışı ve yoğun bürokrasiyi iflas dalgasının temel nedenleri arasında gösteriyor.

Bu arada Destatis'in iflas başvurularına ilişkin rakamları, iflas başvuruları mahkemenin ilk kararından sonra resmi verilere dahil edildiği için yaklaşık 3 ay öncesine dayanıyor.

Şirket iflaslarındaki artış eylülde devam etti

Öte yandan, Halle Ekonomik Araştırma Enstitüsü'nün (IWH) güncel öncü analizlerine göre, şirket iflaslarındaki artış eylül ayında da devam etti.

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Almanya'da şahıs ve sermaye şirketlerinin iflas sayısı eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 9 artarak 1666 oldu. Bu rakam, geçen yılın eylül ayına göre yüzde 13, Kovid-19 salgını öncesi (2016-2019) eylül ayları ortalamasına göre ise yüzde 85'lik bir artışa işaret etti.

IWH İflas Araştırmaları Bölümü Başkanı Steffen Müller, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "İkinci çeyrekteki tepe noktasının ardından iflas sayıları hafif bir düşüş gösterdi ancak iflas hareketliliği hâlâ olağanüstü yüksek bir seviyede bulunuyor. Bununla birlikte, dördüncü çeyreğin sonuna doğru genel bir gevşeme ve düşüş bekliyoruz." ifadelerini kullandı.