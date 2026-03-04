Canlı Borsa
Almanya'da otomotiv sektörünün güveni arttı

Alman otomotiv endüstrisinin ekonomiye olan güveni, Avrupa genelinde elektrikli araçlara yönelik artan talebin etkisiyle şubatta iyileşme gösterdi.

04.03.2026
Ekonomi Araştırma Enstitüsünün (Ifo) İş Ortamı Anketi sonuçlarına göre, ocakta eksi 19,1 puan olan Alman otomotiv sektörü iş ortamı endeksi, şubatta 3,5 puan artarak eksi 15,6 puana yükseldi.

Bu yükseliş, otomotiv sektörünün beklentilerinde önemli ölçüde daha iyimser olmasından kaynaklandı.

Şirketler, şubatta mevcut iş durumlarını "biraz daha iyi" olarak değerlendirdi.

Ankete ilişkin açıklamada, şubatta Almanya'nın otomotiv sektöründeki iş ortamının yeniden iyileştiği belirtildi.

Sektörün ihracat beklentileri endeksi de ocaktaki 8,5 puan seviyesinden şubatta 10,8 puana çıktı.

Ifo Endüstriyel Organizasyon ve Yeni Teknolojiler Merkezi Uzmanı Anita Wölfl, veriye ilişkin değerlendirmesinde, "Başta elektrikli araçlar olmak üzere Avrupa Birliği’nden (AB) gelen talep, Alman otomotiv sanayisi için temel destek kuvveti olmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Almanya'da tamamen elektrikli otomobil sayısının 1 Ocak 2026 itibarıyla ilk kez 2 milyon sınırını aşarak rekor kırdığını kaydeden Wölfl, bu artışın sektördeki iyimserliğin ana itici gücü olduğunu vurguladı.

Bu arada, Alman otomotiv sektörü, geçtiğimiz yıl elektrikli araç ihracatından elde ettiği geliri yüzde 6,5 artırarak 40 milyar euronun üzerine taşıdı. Söz konusu ihracatın yüzde 50’sinden fazlası Hollanda, Belçika, Fransa ve Danimarka gibi AB ülkelerine gerçekleştirildi.

