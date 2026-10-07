Almanya'da sanayi üretimi arttı

Almanya Federal İstatistik Ofisinin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre imalat, inşaat ve enerji sektörlerinin toplam üretimi ağustosta temmuz ayına kıyasla yüzde 2 arttı. Böylece sanayi üretimi, yaklaşık son 1,5 yılın en güçlü aylık yükselişini kaydetti.

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Piyasalar, üretimin ağustosta aylık bazda yüzde 0,5 artmasını bekliyordu. Sanayi üretimi, ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 2,3 artış kaydetti. Öte yandan daha önce yüzde 1,1 düşüş olarak açıklanan temmuz ayı verisi, yüzde 1,2 azalış olarak revize edildi.

Büyümede lokomotif inşaat sektörü oldu

Ağustos ayındaki olumlu görünümün temel kaynağı, bir önceki aya göre yüzde 9,3 büyüme kaydeden inşaat sektörü oldu. Destatis açıklamasında, inşaat sektöründeki bu performansa ilişkin, "İnşaat sektörü genelinde, özellikle tamamlayıcı inşaat faaliyetleri ve ince işler branşı, bir önceki aya göre yüzde 13,1'lik artışla öne çıkıyor." değerlendirmesinde bulunuldu. Söz konusu dönemde enerji üretimi ise yüzde 0,4 geriledi.

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İmalat sanayisi​​​​​​​ ağustosta yüzde 0,6 ve makine üreticileri yüzde 5,3 artış kaydetti. Buna karşın, otomotiv sektöründe yaşanan yüzde 5,4'lük yeni düşüş, genel üretimi olumsuz etkiledi.

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Analistler, bu düşüşün kısmen, bu yıl ağustos ayında geçen yıla kıyasla daha fazla denk gelen geleneksel fabrika tatillerinden kaynaklandığını belirtti.

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"Geniş tabanlı bir toparlanmaya yönelik beklentiler temkinli kalmaya devam ediyor"

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise imalat sektöründeki üretim artışının son dönemde şaşırtıcı derecede güçlü olduğu vurgulandı.

Açıklamada, imalat sektöründe son dönemde görülen güçlü üretim artışında, büyümeye yaklaşık 1 puanlık katkı​​​​​​​ sağlayan ince işler branşındaki (inşaatta bitirme işleri) olağanüstü genişlemenin büyük payı olduğu bildirildi.

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Sanayi ekonomisindeki görünüme ilişkin açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bu özel etkiden bağımsız olarak, inşaat sektörünün geri kalanı yükselen faiz oranlarına rağmen toparlanmasını sürdürüyor. Sektör, kamu altyapı modernizasyon sözleşmeleriyle de destekleniyor. Buna karşılık, sanayi ekonomisindeki durgun seyir devam ediyor. Fabrika modernizasyonları ve otomotiv sektöründeki yaz tatilleri büyümeyi frenlerken, Körfez Bölgesi'ndeki krizin ardından enerji yoğun sektörlerden gelen ivme de zayıflıyor. Sonuç olarak, yoğun rekabet baskısı nedeniyle son aylarda dış satışlar sönük kaldı. Ayrıca, Ren Nehri'ndeki su seviyesinin düşük olması sebebiyle nehir taşımacılığı kısıtlı şekilde sürdürülebiliyor. Tüm bu gerekçelerle, sanayi ekonomisinde geniş tabanlı bir toparlanmaya yönelik beklentiler temkinli kalmaya devam ediyor."

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"Yüksek petrol fiyatları ve kışın yaşanabilecek doğal gaz şoku görünümü baskılıyor"

ING Küresel Makro Araştırma Başkanı ve Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski, yaptığı analizde, temmuz ayındaki düşüşün ardından ağustosta gelen aylık yüzde 2’lik sanayi üretimi artışının Alman ekonomisindeki direnci kanıtladığını belirtti.

İnşaat ve imalat sektörlerinin öncülük ettiği bu yükselişle, yaz aylarındaki kuraklık ve sıcak hava dalgasının ekonomik etkilerinin korkulandan daha hafif atlatıldığını vurgulayan Brzeski, otomotivdeki düşüşün ise yaz tatillerinden kaynaklandığını aktardı.

Geleceğe yönelik risklerin sürdüğüne dikkati çeken Brzeski, "Şirketlerin stoklarındaki yeni artış, üretim hazırlığından ziyade tedarik zinciri kesintilerine karşı stokçuluğa yöneldiğini gösteriyor olabilir. Orta Doğu'daki kriz, yüksek petrol fiyatları ve kışın yaşanabilecek doğal gaz şoku görünümü baskılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

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Brzeski, konjonktürel ivmenin sürdürülebilir bir büyümeye dönüşmesi için hükümetin reform paketine acilen vergi kesintileri, iç talebi canlandıracak doğrudan teşvikler ve uygun maliyetli enerji planını eklemesi gerektiğini savundu.

Büyüme tahminleri yükseldi ancak bütçe açığı baskısı sürüyor

Öte yandan Alman ekonomisi, Orta Doğu'daki savaş ortamının yol açtığı yüksek enerji fiyatlarının getirdiği yüke rağmen yılın ikinci çeyreğinde beklentilerin üzerinde büyüyerek yeniden zemin kazandı.

Bölgesel gerilimler ve yüksek enerji maliyetlerinin oluşturduğu olumsuz iklime rağmen yapay zeka ve savunma odaklı harcamaların sanayi üretimindeki büyümeyi sırtladığı belirtiliyor.

Ekonomi enstitülerinin birçoğu, ülkenin bu yılki büyüme tahminlerini ortalama yüzde 1,3'e yükseltirken hükümet şu an için yüzde 0,5'lik büyüme öngörüyor.

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Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü de Alman ekonomisi için 2026 büyüme tahminini yüzde 0,7'den yüzde 1,1'e yükseltti. Bu yükselişte yapay zeka ivmesinin ihracata etkisi ile savunma ve altyapı yatırımları belirleyici oldu.

Öte yandan, ekonomik toparlanmaya ve artan yeni borçlanmaya bağlı olarak genel devlet bütçe açığı tahmininin bu yıl geçen yılki yüzde 3 seviyesinden yüzde 4,1'e, 2027'de ise yüzde 4,7'ye çıkması bekleniyor.