Almanya'da sanayi üretimi geriledi

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), sanayi üretimine ilişkin Aralık 2025 geçici verilerini açıkladı. Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,9 azaldı. Böylece üretimde Ağustos 2025’ten beri en yüksek düşüş görüldü. Piyasa beklentisi, sanayi üretiminin aralıkta aylık yüzde 0,3 gerileyeceği yönündeydi.

Öncü verilerle aylık yüzde 0,8 olarak açıklanan Kasım 2025 sanayi üretimindeki artış ise yüzde 0,2 olarak revize edildi.

Veriler, aralıkta kasıma göre enerji ve inşaat hariç sanayi üretiminin yüzde 3 azaldığını ortaya koydu. Söz konusu dönemde ara malı üretimi yüzde 1,2, sermaye malı üretimi yüzde 5,3 azaldı. Tüketim malları üretimi ise yüzde 0,5 arttı.

Aralık ayında kaydedilen gerilemenin ana kaynağı, Alman ekonomisinin lokomotif sektörlerindeki üretim kaybı oldu. Otomotiv sanayisinde üretim bir önceki aya göre yüzde 8,9 azaldı. Makine ve ekipman imalatı sektörünün üretiminde ise yüzde 6,8 düşüş yaşandı.

2025'TE ÜRETİM YÜZDE 1,1 DÜŞTÜ

2025’in tamamında sanayi üretimi 2024’e göre yüzde 1,1 azaldı.

Enerji ve inşaat hariç sanayi üretimi geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 1,3, inşaat sektörü ise yüzde 1,7 düşerken, enerji üretiminde yüzde 1,6 artış yaşandı. Otomotiv endüstrisi üretimi yüzde 1,7, makine ve ekipman imalatı ise yüzde 2,6 azaldı. Enerji yoğun sektörlerdeki üretimin yüzde 2,6 gerileyerek 2021 yılına kıyasla yüzde 17,8 daha düşük seviyede kalması dikkati çekti.

Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yıl sonunda sanayi faaliyetlerinde görülen hafif yavaşlamanın, önceki aylardaki belirgin genişleme nedeniyle bir "duraklama" olarak değerlendirilmesi gerektiği belirtildi. İç talep kaynaklı siparişlerdeki güçlü artışın ileriki aylarda toparlanmanın süreceğine işaret ettiği vurgulanırken özellikle savunma tedariki, altyapı ve iklim değişikliğiyle mücadele fonlarının sanayi üretimine güçlü bir ivme kazandırmasının beklendiği kaydedildi.

“ALMAN SANAYİSİNDE GEÇİCİ BİR DURAKLAMA”

ING Küresel Makro Araştırma Başkanı ve Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski, verilere ilişkin yayımladığı analizde sanayi üretimindeki aralık ayı düşüşünü "geçici bir duraklama" olarak nitelendirerek sektörün büyük bir patlamanın eşiğinde olduğunu savundu. Brzeski, Alman ekonomisinin "ketçap şişesi" aşamasında olduğunu belirtti.

Sipariş defterlerinin hızla dolduğunu ancak üretimin henüz buna yanıt veremediğini ifade eden Brzeski, “Şu anda 'ketçap şişesi etkisinin' hazırlık aşamasındayız. Sipariş defterleri hızla doluyor ancak üretim henüz geride kalıyor. Sanayi üretiminin bu sipariş artışını yakalaması sadece an meselesi." değerlendirmesinde bulundu.

Aralık ayında sanayi üretiminin aylık bazda yüzde 1,9 gerilemesini "aşırı iyimserliğe indirilmiş bir darbe" olarak tanımlayan Brzeski, otomotiv ve imalat sektörlerindeki bu düşüşün, Noel tatili ve revizyonlarla bulanıklaşan geçici bir duraksama olduğunu ifade etti. Brzeski, ihracatın aralıkta yüzde 4, sanayi siparişlerinin ise yüzde 8 arttığını hatırlatarak bu verilerin Alman ihracat sektörünün ABD gümrük vergileri gibi dış tehditlere karşı sanılandan daha dirençli olduğunu kanıtladığını belirtti.

Ekonomideki canlanmayı bir futbol benzetmesiyle açıklayan Brzeski, "Birkaç galibiyet sizi Şampiyonlar Ligi'ne taşımaz." diyerek toparlanmanın başladığını ancak yapısal sorunların hâlâ çok derin olduğunu hatırlattı. Brzeski, Almanya’nın "Avrupa’nın hasta adamı" olduğu dönemden farklı bir sınamayla karşı karşıya olduğunu belirterek Başbakan Friedrich Merz liderliğindeki yeni hükümetin bürokrasiyi azaltma, vergi kesintileri ve dijitalleşme gibi yapısal reformları bu yıl içinde hayata geçirmesi gerektiğini vurguladı.