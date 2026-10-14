Canlı Borsa3
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaAlmanya'da şekerli içeceklere vergi geliyor
HaberlerUzmanpara

Almanya'da şekerli içeceklere vergi geliyor

14.10.2026 - 14:46 | Son Güncellenme:

#Almanya#Şekerli İçecek#Vergi

Almanya'da Bakanlar Kurulu, sağlık sistemindeki maliyetleri dengelemek ve sağlıklı tüketimi teşvik etmek amacıyla şekerli içeceklere vergi uygulanmasını öngören yasa tasarısı taslağını onayladı.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Almanyada şekerli içeceklere vergi geliyor

Almanya Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanlar Kurulu'nun şekerli içeceklere yönelik vergi uygulanmasına ilişkin hazırlanan yasa tasarısı taslağını onayladığı belirtildi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Açıklamada, “Aşırı şeker tüketimi obezite, tip 2 diyabet, kalp-damar hastalıkları ve diş çürüğü riskinin artmasına neden olmaktadır. Şekerli içeceklerin tüketimindeki artıştan kaynaklanan yıllık sağlık harcamalarının ise yaklaşık 2,1 milyar avro olduğu tahmin edilmektedir.” ifadesi kullanıldı.

Düzenlemeye göre, söz konusu verginin 1 Temmuz 2027 itibarıyla yürürlüğe girmesi planlanıyor. Elde edilecek vergi gelirinin, yasal sağlık sigortası primlerini istikrarlı tutmak için sağlık fonuna aktarılacağı kaydedildi.

Haberin Devamı

Orijinal planlamadaki üç kademeli vergi sistemi yerine iki kademeli bir yapıya geçilerek vergi oranlarında yumuşatmaya gidildi.

VERGİNİN MÜKELLEFİ ÜRETİCİLER VEYA TOPTANCILAR OLACAK

Yeni sistemde, 100 mililitresinde 5 ile 8 gram arasında şeker bulunduran içeceklerden litre başına 26 sent, 8 gram ve üzerinde şeker içeren içeceklerden ise 32 sent vergi alınacak.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Kola, gazoz, şekerli meyveli içecekler, soğuk çaylar ve enerji içeceklerinin yanı sıra şekerli şurupları da kapsayacak düzenlemeden, saf meyve ve sebze suları, sütsüz alternatif içecekler, tatlandırıcı içeren içecekler ve halihazırda başka bir özel tüketim vergisine tabi olan alkollü içecekler ile bunların alkolsüz alternatifleri muaf tutulacak.

Haberin Devamı

Tasarının yasalaşması halinde verginin mükellefi üreticiler veya toptancılar olacak.

Yıllık üretim hacmi 70 bin litreye kadar olan küçük ve bağımsız üreticiler vergiden muaf tutulurken, üretimi 1 milyon litreye kadar olan işletmeler için de ek bir muafiyet planlanıyor. Ancak bu devlet yardımının yürürlüğe girmesi için Avrupa Komisyonu'nun onayı gerekiyor.

Haberin Devamı

Alman hükümeti verginin yürürlüğe gireceği 2027 yılında 690 milyon avro, 2028-2031 döneminde ise yıllık ortalama 875 ila 890 milyon avro arasında ek gelir bekliyor.

Türkiye'nin doğal gaz ithalatı azaldı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRTürkiye'nin doğal gaz ithalatı azaldıHaberi Görüntüle
EN ÇOK OKUNANLAR
Halk TVye kayyum atandı Başsavcılık detayları açıkladı
Halk TV'ye kayyum atandı! Başsavcılık detayları açıkladı
Barcelonanın Galatasaray galibiyeti dünyada gündem oldu İstanbulu ele geçirdi
Barcelona'nın Galatasaray galibiyeti dünyada gündem oldu! 'İstanbul'u ele geçirdi'
İsrail kulislerindeki Türkiye hesabı sızdı Konum verdiler: Agresif plan ters tepecek
İsrail kulislerindeki 'Türkiye hesabı' sızdı! Konum verdiler: 'Agresif plan ters tepecek'
Altın yeniden yükselecek mi Piyasaların gözü saat 15.30’da
Altın yeniden yükselecek mi? Piyasaların gözü saat 15.30’da
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirDendias haklıymış meğer...
Abbas Güçlü
Abbas GüçlüDiplomalı çaresizlik!
Güldener Sonumut
Güldener SonumutBrüksel kulislerinde masa ortada: ‘Made in Europe” ve Türkiye’nin stratejik hesabı
Dilara Koçak
Dilara KoçakGeleceğin sofrasını kurarken
Asu Maro
Asu MaroKoş Meryem, koş
Servet Yıldırım
Servet YıldırımGümrük Birliği güncellenmezse
Osman Gençer
Osman Gençer6 şanslı kentte kadim hikayeler
İlgili Haberler
Bir yıldır haftada 3 kez kapısına polis geliyor Akılalmaz neden: Kabus görür gibi yaşıyoruz
Bir yıldır haftada 3 kez kapısına polis geliyor! Akılalmaz neden: Kabus görür gibi yaşıyoruz
Tokat’ta binlerce kişiyi hastanelik eden salgında yeni gelişme Su testlerinin sonucu belli oldu
Tokat’ta binlerce kişiyi hastanelik eden salgında yeni gelişme! Su testlerinin sonucu belli oldu
Bahçeliden Türk Devletleri Teşkilatı ve Türkiyenin dönem başkanlığına ilişkin açıklama
Bahçeli'den Türk Devletleri Teşkilatı ve Türkiye'nin dönem başkanlığına ilişkin açıklama
Adanada dehşet Okula ekmek bıçağıyla geldi, arkadaşını yaraladı
Adana'da dehşet! Okula ekmek bıçağıyla geldi, arkadaşını yaraladı