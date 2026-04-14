Almanya'da şirket iflasları alarm veriyor

14.04.2026 - 12:51 | Son Güncellenme:

Almanya'da devam eden ekonomik yavaşlama, kurumsal iflaslardaki artış eğilimini hızlandırıyor.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) tarafından açıklanan öncü verilere göre, ocak ayında yerel mahkemelere yapılan şirket iflas başvuruları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,9 artarak 1919’a yükseldi.

Aralık 2025'te ise vakalardaki artış oranı yaklaşık yüzde 14 seviyesinde gerçekleşmişti.

Ocak ayında iflaslardan en fazla etkilenen sektörlerin başında, her 10 bin işletme başına 9,1 vaka ile konaklama ve ağırlama sektörü geldi. Taşımacılık, depolama ve inşaat sektörleri de iflas riskinin en yoğun hissedildiği diğer iş kolları olarak öne çıktı.

Ocak ayındaki kurumsal iflaslardan kaynaklanan toplam alacak miktarı yaklaşık 3,1 milyar euro olarak açıklandı. Bu rakamın, vaka sayısındaki artışa rağmen Ocak 2025'teki 5,3 milyar euroluk tutarın altında kalması, iflas eden şirketler arasında büyük ölçekli firmaların oranının geçen yıla göre daha az olmasıyla açıklandı.

Destatis, iflas başvurularının genellikle yaklaşık 3 aylık bir gecikmeyle resmi kayıtlara yansıdığını, bu nedenle mevcut rakamların ilerleyen süreçte daha da artabileceğine dikkati çekti.

ŞİRKET İFLASLARI OCAK-MART DÖNEMİNDE SON 20 YILIN ZİRVESİNE ÇIKTI

Almanya ekonomisindeki iflas trendine ilişkin bir diğer veri de 9 Nisan'da Almanya'daki Halle Ekonomik Araştırma Enstitüsü’nden (IWH) geldi.

Ülkede şirket iflasları, 2026 yılının ilk çeyreğinde son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaşarak 2009 küresel finans krizindeki rakamları dahi geride bıraktı.

IWH tarafından yayımlanan verilere göre, yılın ilk çeyreğinde şahıs ve sermaye şirketlerinde 4 bin 573 iflas vakası kaydedildi. Bu rakam, 2005 yılının üçüncü çeyreğinden bu yana görülen en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti.

54 BİN ÇALIŞAN İFLASLARDAN ETKİLENDİ

İflas dalgası sadece şirket sayılarıyla değil, istihdam üzerindeki etkisiyle de dikkati çekiyor. Yılın ilk üç ayındaki iflaslardan yaklaşık 54 bin çalışan etkilendi. Bu rakam, Esprit, Vapiano ve Wirecard gibi dev şirketlerin sarsıldığı 2020 yılının üçüncü çeyreğinden bu yana görülen en yüksek iş kaybı riski olarak değerlendiriliyor.

Önceki çeyreklerde olduğu gibi 2026'nın ilk çeyreğinde de imalat sektörü iflaslardan büyük ölçüde etkilendi. İflas başvurularının istihdam üzerindeki yükünün yaklaşık 16 bini bu sektörde gerçekleşti.

IWH İflas Araştırmaları Bölümü Başkanı Steffen Müller, konuya ilişkin değerlendirmesinde, öncü göstergelerin 2026'nın ikinci çeyreği için çok az iyimserlik taşıdığını ifade etti.

Müller, "İflas rakamlarının çok yüksek seviyelerde kalmasını bekliyoruz. Mart ayındaki rekor seviyelerin önümüzdeki aylarda tekrarlanması muhtemel görünüyor." uyarısında bulundu.

Bu arada, Almanya ekonomisi 2025’in son çeyreğinde yüzde 0,3 büyüme kaydetse de beklenen güçlü toparlanma henüz gerçekleşmedi. Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, sanayi sektöründeki öncü göstergelerin, Orta Doğu’daki savaş ve buna bağlı enerji fiyat şoku nedeniyle ilk çeyrekte de durgun bir seyre işaret ettiğini bildirdi.

