Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Almanya’da şirketlerin fiyat beklentileri zirvede

30.03.2026 - 13:31 | Son Güncellenme:

Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Orta Doğu’daki çatışmaların yol açtığı artan enerji maliyetleri ışığında Almanya’da daha fazla şirketin fiyat artırmayı planladığını bildirdi.

Ifo, mart ayına ilişkin “Fiyat Beklentileri Anketi” sonuçlarını yayımladı. Buna göre, şubatta 20,3 puan olan Fiyat Barometresi, martta 25,3 puana yükselerek Mart 2023’ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

“ENFLASYON BASKISI YENİDEN ARTIYOR”

Ifo Anketler Merkezi Müdürü Klaus Wohlrabe, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Almanya’da fiyat baskısı yeniden belirgin şekilde hissediliyor. Yüksek enerji maliyetlerinin önümüzdeki aylarda enflasyonu yukarı çekmesi muhtemel.” ifadelerini kullandı.

Wohlrabe, fiyat beklentilerindeki artışın doğrudan Orta Doğu’daki savaşın ham petrol, gaz ve elektrik fiyatları üzerindeki etkisiyle bağlantılı olduğunu belirtti.

Enerji kaleminin son dönemde enflasyonu düşürücü etkisinin sona erdiğine dikkati çeken Wohlrabe, “Şirketler artan maliyetleri giderek daha fazla tüketiciye yansıtıyor. Enerji fiyatları üretim ve nakliye maliyetleri kanalıyla mal ve hizmet fiyatlarını etkileyecektir.” dedi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Ifo verilerine göre fiyat artış beklentisi tüm sektörlerde yayılım gösterirken, imalat sanayisinde endeks 13 puandan 20 puana çıktı.

Haberin Devamı

İnşaat sektöründe de 10 puandan 20,2 puana keskin bir yükseliş yaşanırken, tüketici odaklı hizmet sağlayıcılarında beklenti 25,1’den 31,6 puana yükseldi.

EN ÇOK OKUNANLAR
İsrail, İran'da enerji tesisini vurdu; Tahran karanlığa gömüldü
Altında çok konuşulacak 2 rakam! Hangi senaryolar masada?
2 kuzuyla başlayıp 70 küçükbaşa çıkardı! '40 anaç hayvan 250 bin TL kâr bırakıyor'
Milliyet Gazetesi yazarları Kosova-Türkiye maçını değerlendirdi! 'Çantada keklik takım değiller'
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirTürkiye’nin füze projesini kimler yaktı?
Tunca Bengin
Tunca BenginDünyanın en korkak ordusu
Cem Kılıç
Cem KılıçKıdem tazminatında az bilinenler
Didem Özel Tümer
Didem Özel TümerSüreçte yeni ara başlık
Abdullah Karakuş
Abdullah KarakuşNobel savaş ödülünün 1’incisi kime verilir?
Hakkı Öcal
Hakkı ÖcalTrumpizm’in sonu göründü
Dr. Demet Erciyes
Dr. Demet ErciyesKalbin sofrası
Asu Maro
Asu MaroYol ayrımları, krizler, seçimler
Prof. Dr. Mahmut Özer
Prof. Dr. Mahmut ÖzerOrtak Anlatıdan Algoritmik Yalnızlığa
Mezarlıkta kanlı pusu! Ziyarete geldiler, kurşun yağmuruna tutuldular: 1 ölü 1 yaralı
Son dakika… Meteoroloji’den yeni uyarı! İstanbullular dikkat: Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın
Annesinin sevgilisini bıçakladı! Detaylar ortaya çıktı
DMM'den 'Türkiye savaşa girecek' iddialarına yalanlama