Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaAlmanya'da tüketici güveni hafif geriledi
HaberlerUzmanpara

Almanya'da tüketici güveni hafif geriledi

24.07.2026 - 10:47 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#Almanya#Tüketici Güveni

Almanya'da tüketici güveni, temel gelir beklentilerindeki zayıflama nedeniyle hafif geriledi.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Almanyada tüketici güveni hafif geriledi

Alman pazar araştırma şirketi GfK ile Nuremberg Piyasa Kararları Enstitüsü (NIM) tarafından hazırlanan gelecek aya yönelik Tüketici Güven Endeksi sonuçları açıklandı.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Buna göre, ağustos için öngörülen endeks değeri önceki aya kıyasla 0,3 puan düşüşle 29,6 puana geriledi. Temmuz için öngörülen değer 29,3 puana revize edildi.

Tüketici güvenindeki hafif düşüşte, temel gelir beklentilerinde zayıflama ve tasarruf eğiliminin artması etkili oldu.

Gelir beklentisi endeksi 2,3 puan düşüşle eksi 14,5 puan olurken, tüketicilerin gelecek 12 aya ilişkin mali durumlarına "karamsar" baktığı görüldü.

Tüketicilerin harcama eğilimi ise 3,5 puanlık artışla eksi 9,9 puana çıktı. Tüketiciler, büyük ölçekli harcamalar için mevcut dönemi geçen aya kıyasla biraz daha elverişli görse de genel olarak harcama eğilimi düşük seviyesini koruyor. Bu durum, mevcut belirsizliklerin harcama eğilimini baskılamayı sürdürdüğüne işaret ediyor.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

NIM Tüketici Araştırmacıları Bölümü Başkanı Rolf Bürkl, verilere ilişkin değerlendirmesinde, tüketici güveninin büyük ölçüde değişmediğini belirterek, "Satın alma eğilimi ılımlı şekilde artmış olsa da hala oldukça zayıf seyrediyor. Gelir beklentileri bir miktar daha gerilerken, tasarruf etme eğilimi yeniden ılımlı bir artış gösterdi. Devam eden belirsizlikler nedeniyle birçok hane halkı, harcamaları konusunda temkinli davranmayı sürdürüyor." ifadesini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR
Özgür Özel CHPden istifa etti
Özgür Özel CHP'den istifa etti
Meteorolojiden Cumartesi alarmı Taşkın uyarısı geldi, riskli iller tek tek açıklandı
Meteoroloji'den Cumartesi alarmı! Taşkın uyarısı geldi, riskli iller tek tek açıklandı
14 yıldır faaliyetteydi Türkiyenin iki dev marketi birleşti
14 yıldır faaliyetteydi! Türkiye'nin iki dev marketi birleşti
Beşiktaşa Mohamed Salahtan müjdeli haber Büyük pürüz ortadan kalktı
Beşiktaş'a Mohamed Salah'tan müjdeli haber! Büyük pürüz ortadan kalktı
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirEn yorulmayan yalan...
Didem Özel Tümer
Didem Özel TümerLogoda Türkiye İttifakı göndermesi! Üç alternatifli hazırlık
Abbas Güçlü
Abbas GüçlüBu algı neden değişmeli?
Zafer Şahin
Zafer ŞahinTerörsüz Türkiye hepimize iyi gelecek
Abdullah Karakuş
Abdullah KarakuşBitirilmeyen savaşlar ve kazananlar
Mehmet Tez
Mehmet TezÜçüncü büyük müzik ihracatçısı
Atilay Kandemir
Atilay KandemirTenisseverler Kemer’de buluştu
İlgili Haberler
KPSS-2026/1 yerleştirme sonuçları açıklandı
KPSS-2026/1 yerleştirme sonuçları açıklandı
CHP Mecliste 5. sıraya geriledi Sandalye dağılımı değişti, dengeler yeniden şekillendi
CHP Meclis'te 5. sıraya geriledi! Sandalye dağılımı değişti, dengeler yeniden şekillendi
7 yıl esir hayatı yaşatılan Nazarın babaannesi ilk kez konuştu: Oğlumun emaneti olduğunu düşündüm
7 yıl esir hayatı yaşatılan Nazar'ın babaannesi ilk kez konuştu: Oğlumun emaneti olduğunu düşündüm
Ayasofya’nın yeniden ibadete açılmasının 6’ncı yıl dönümü koleksiyon bir eserle taçlandı: Fethin mührü: Ayasofya-i Kebir Câmi-i Şerifi
Ayasofya’nın yeniden ibadete açılmasının 6’ncı yıl dönümü koleksiyon bir eserle taçlandı: 'Fethin mührü: Ayasofya-i Kebir Câmi-i Şerifi'