Almanya'da üretici fiyatları düştü
Almanya'da üretici fiyatları düştü

20.03.2026 - 14:03 | Son Güncellenme:

Almanya'da üretici fiyatları, şubat ayında enerji maliyetlerindeki gerilemenin etkisiyle son iki yılın en keskin düşüşünü kaydetti.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, gıdadan sanayi ürünlerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 ve yıllık bazda yüzde 3,3 düştü.

ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırıları öncesi enerji fiyatlarındaki gerilemeyle üretici fiyatları üzerindeki yukarı yönlü baskı zayıflarken, şubattaki düşüşün analistlerin beklentilerinin üstünde kalması dikkati çekti.

Piyasalarda ÜFE'nin şubatta yıllık yüzde 2,7 düşmesi bekleniyordu.

Destatis, 28 Şubat 2026'da başlayan İran ve Orta Doğu merkezli çatışmaların şubat ayı üretici fiyatları üzerinde henüz bir etkisi olmadığını vurguladı. Üretici fiyatları, ürünlerin toptan ve perakende satış aşamasına gelmeden önceki maliyetlerini yansıttığı için genel enflasyonun en önemli öncü göstergesi kabul ediliyor.

Şubatta üretici düzeyindeki enflasyonu aşağı çeken ana unsur enerji fiyatlarındaki düşüş oldu. Enerji maliyetleri, Şubat 2025’e göre yüzde 12,5 geriledi. Bu dönemde özellikle doğal gaz fiyatları yüzde 14,3, elektrik fiyatları ise yüzde 13,4 oranında sert düşüş kaydetti. Öte yandan, akaryakıt fiyatları şubatta yüzde 1,6 sınırlı bir artış gösterdi.

Gıda fiyatlarının yıllık bazda yüzde 1,9 düşüş kaydetmesi dikkati çekerken, kahve fiyatları yüzde 16,1 yükseldi. Sığır eti fiyatları da yüzde 19,9 arttı.

ÜFE, ENERJİ FİYATLARI HARİÇ YÜZDE 1 ARTTI

ÜFE, enerji fiyatları hariç tutulduğunda şubatta yıllık bazda yüzde 1 artış kaydetti. Üretici fiyatları, enflasyonun gelişimi için öncü bir gösterge olarak görülüyor ve Avrupa Merkez Bankasının (ECB) para politikasında temel aldığı tüketici fiyatlarını etkiliyor.

Destatis verilerine göre, Almanya’da enflasyon, enerji fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle şubatta ECB'nin hedef seviyesi olan yüzde 2'nin altına indi. Ocakta yüzde 2,1 olan yıllık enflasyon, şubatta yüzde 1,9 seviyesinde gerçekleşti.

