Canlı Borsa3
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaAlmanya'da üretici fiyatları en hızlı artışı kaydetti
HaberlerUzmanpara

Almanya'da üretici fiyatları en hızlı artışı kaydetti

18.09.2026 - 12:02 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#Almanya#Üretici Fiyatları

Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Orta Doğu'da tırmanan gerilimin tetiklediği petrol şoku ve aşırı sıcak hava dalgasının etkisiyle ağustosta yıllık bazda yüzde 4,6 artarak Nisan 2023'ten bu yana en hızlı yükselişini kaydetti.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Almanyada üretici fiyatları en hızlı artışı kaydetti

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, sanayi ürünlerinden gıdaya kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan ÜFE, ağustosta piyasa beklentisi olan yüzde 4,1'i aşarak yıllık yüzde 4,6 yükseldi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Temmuz ayında yüzde 3 artan endeks, aylık bazda ise yüzde 1,1 artış gösterdi. Enerji fiyatları hariç tutulduğunda üretici fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 3,1, aylık artış ise yüzde 0,2 olarak hesaplandı.

Yükselişin ana kaynağı enerji ve jeopolitik gerilimler

Destatis, Orta Doğu merkezli jeopolitik gerilimlerin enerji maliyetlerini doğrudan etkilediğini vurguladı. Üretici fiyatlarındaki yükselişin ana etkeni yıllık yüzde 8,3, aylık ise yüzde 3,2 artış gösteren enerji sektörü oldu.

Petrol ürünleri fiyatları, çatışmaların etkisiyle Ağustos 2025'e göre yüzde 40,5 artış kaydetti. Bu dönemde kalorifer yakıtının fiyatı yüzde 65,3, motorlu taşıt yakıtlarının fiyatı yüzde 37,7 arttı.

Haberin Devamı

Ara mallarında ve metallerde sert yükseliş

Haberin Devamı

Üretici fiyatlarındaki yükselişe özellikle ara malları fiyatlarındaki yüzde 6,1'lik artış güçlü katkı sağladı. Bu gruptaki yükselişte yıllık yüzde 14,8 artan metal fiyatları belirleyici oldu. Kıymetli metaller ile bakır ve yarı mamul bakır ürünlerinin fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34,6 yükseldi.

Haberin Devamı

Ham demir, çelik ve ferroalaşımlar yüzde 6,9, inşaat demiri ise yüzde 6,3 pahalılaştı. Ayrıca temel kimyasallar yüzde 11,2, gübre fiyatları yüzde 8,4, kereste ürünleri yüzde 7,1 ve yakacak odun ürünleri yüzde 36,6 artış kaydetti.

Haberin Devamı

Gıda fiyatlarında gerileme yaşandı

Ağustos ayında sermaye malları fiyatları yüzde 2,4, dayanıklı tüketim malları yüzde 2,1 artarken, dayanıksız tüketim malları yüzde 2 ucuzladı. Gıda fiyatlarında ise genel olarak geçen yılın ağustos ayına göre yüzde 4,3'lük düşüş kaydedildi. Alt kalemlerde tereyağı yüzde 40,5 ve sığır eti yüzde 9,3 ucuzlarken, bitkisel yağlar yüzde 17,5 ve şeker fiyatları yüzde 3,6 artış gösterdi.

Haberin Devamı

Toptan ve perakende ticaret öncesi aşamayı yansıtan üretici fiyatları, genel enflasyon eğilimi için öncü bir gösterge niteliği taşıyor. Almanya'da tüketici enflasyonu (TÜFE), yüksek akaryakıt fiyatlarının baskısıyla ağustosta yeniden yüzde 2,9 seviyesine yükselmişti.

EN ÇOK OKUNANLAR
Arap kanalında canlı yayında Türkiye-İsrail karşılaştırması Olası çatışma senaryosunu anlattılar: En dikkat çeken avantaj
Arap kanalında canlı yayında Türkiye-İsrail karşılaştırması! Olası 'çatışma senaryosunu' anlattılar: 'En dikkat çeken avantaj'
Forex ve kripto yatırım tuzağı deşifre oldu Ekranda milyonlar kazandırdılar, parayı çektirmediler
Forex ve kripto yatırım tuzağı deşifre oldu! Ekranda milyonlar kazandırdılar, parayı çektirmediler
Beşiktaşın Avrupa zaferi Fransada gündem oldu Marsilya hezimeti yaşadı
Beşiktaş'ın Avrupa zaferi Fransa'da gündem oldu! 'Marsilya hezimeti yaşadı'
TOKİ’den yüzde 25 indirim kampanyası Başvurular 22 Eylül’de başlıyor
TOKİ’den yüzde 25 indirim kampanyası! Başvurular 22 Eylül’de başlıyor
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirYargının en önemli operasyonu…
Abbas Güçlü
Abbas GüçlüZaman, kaynak ve hayal israfı!
Zafer Şahin
Zafer ŞahinVadinin ayarı One Minute ile bozuldu
Abdullah Karakuş
Abdullah KarakuşKalkınma Yolu Projesi hızlanacak mı?
Mehmet Tez
Mehmet TezMacklmore olayı
Atilay Kandemir
Atilay KandemirÖzel onur konuğu
İlgili Haberler
İletişim Başkanı Duran: Türkiye darbelere ve darbecilere, millî iradenin vesayet altına alınmasına asla izin vermeyecektir
İletişim Başkanı Duran: Türkiye darbelere ve darbecilere, millî iradenin vesayet altına alınmasına asla izin vermeyecektir
Kaşif Kozinoğlunun ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 4 şüpheli adliyede
Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 4 şüpheli adliyede
30 yılda seçimlerde 19 kez aday olmuştu Menderes Koçak hayatını kaybetti
30 yılda seçimlerde 19 kez aday olmuştu! Menderes Koçak hayatını kaybetti
Kapıyı açtı, kabusu yaşadı Dilencilik bahanesiyle eve girip 50 yaşındaki kadını sandalyeye bağladılar
Kapıyı açtı, kabusu yaşadı! Dilencilik bahanesiyle eve girip 50 yaşındaki kadını sandalyeye bağladılar