Almanya'da üretici fiyatlarında hızlı artış

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, sanayi ürünlerinden gıdaya kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan ÜFE, eylülde yüzde 6,2'lik piyasa beklentisini aşarak yıllık yüzde 6,7 yükseldi.

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Endekste bundan daha yüksek bir artış, en son Mart 2023'te yüzde 7,5 olarak kayıtlara geçmişti. Temmuzda yüzde 3 ve ağustosta yüzde 4,6 artan endeks, eylülde aylık bazda ise yüzde 1,9 artış gösterdi. Enerji fiyatları hariç tutulduğunda üretici fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 3,2, aylık artış ise yüzde 0,1 olarak hesaplandı.

Fiyat artışlarının ana kaynağı enerji ve jeopolitik gerilimler

Destatis, İran merkezli ve Orta Doğu genelinde yaşanan çatışmaların enerji maliyetlerini doğrudan etkilediğine işaret etti. Üretici fiyatlarındaki yükselişin ana sebebi, yıllık yüzde 14,9, aylık yüzde 5,8 artış gösteren enerji ürünleri oldu.

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Petrol ürünleri fiyatları, çatışmaların etkisiyle Eylül 2025'e göre yüzde 51,3 artış kaydetti. Bu dönemde hafif kalorifer yakıtının fiyatı yüzde 91,8, ham benzin fiyatı yüzde 53,8 ve motorlu taşıt yakıtlarının fiyatı yüzde 48,6 arttı. Şebeke gazı dağıtımında yıllık yüzde 15, elektrik fiyatlarında yüzde 8,2 artış yaşanırken, bölgesel ısıtma fiyatları yüzde 0,5 geriledi.

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Gıda fiyatlarında düşüş, metal fiyatlarında yükseliş

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Enerji ve sanayi ürünlerinin aksine gıda fiyatlarında yıllık bazda yüzde 4,1 düşüş oldu. Bu dönemde tereyağı yüzde 34,8 ve sığır eti yüzde 9,9 ucuzladı. Buna karşın bitkisel yağlarda yüzde 14,5 ve şekerde yüzde 4,1 fiyat artışı kayda geçti.

Ara mal fiyatları eylülde yıllık yüzde 6,4, aylık yüzde 0,2 arttı. Bu gruptaki yükselişte metal fiyatlarındaki yüzde 14'lük artış belirleyici oldu.

Özellikle bakır ve bakır yarı mamulleri fiyatlarında yüzde 31,4, değerli metallerde yüzde 26,5 ve inşaat demiri dahil demir-çelik ürünleri fiyatlarında yüzde 8,4 artış hesaplandı. Temel kimyasallarda yüzde 11,3, gübrede yüzde 8,9 ve odun-mantar ürünlerinde yüzde 7,1 fiyat artışı görüldü.

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Ekonomistler, üretici fiyatlarındaki bu sert yükselişin genel enflasyonu tetikleyeceğine işaret etti. Bethmann HAL Bank Başekonomisti Alexander Krüger, "Üretim aşamasında hala ciddi bir fiyat baskısı var. Yıllık oran muhtemelen yüzde 10'a doğru yükselecektir. Bu durum er ya da geç tüketici fiyatlarını da yukarı çekecektir." değerlendirmesinde bulundu.

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Enflasyon baskısı sürüyor

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) da yayımladığı son aylık raporunda, gelecek aylarda fiyat baskısının devam edeceğini belirtti.

Raporda, "Almanya'da enflasyon oranının gelecek yıl ortalarına kadar gözle görülür şekilde yüksek kalacağı tahmin edilmektedir." ifadesi kullanıldı.

Emtia fiyat şoklarının tetiklediği enflasyonist baskının yavaş hafiflediği belirtilen raporda, 2022'de Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlaması sonrası yaşanan kadar keskin bir yükseliş beklenmese de yüzde 2'lik enflasyon hedefine dönüşün zaman alacağı kaydedildi.

Öte yandan, Almanya'da benzin ve motorin fiyatlarındaki rekor artışlar yıllık enflasyonu eylül ayında yüzde 3,3 ile son 3 yılın en yüksek seviyesine taşıdı.