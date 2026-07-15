Almanya'dan 13,9 milyar avroluk silah ihracatı! En büyük alıcı Ukrayna

Ekonomi Bakanlığınca yayımlanan 2026 yılının ilk yarısına ilişkin silah ihracatı raporuna göre, bu dönemde verilen ihracat izinlerinin yaklaşık 9,6 milyar avroluk kısmını savaş silahları, 4,3 milyar avroluk bölümünü ise diğer savunma teçhizatları oluşturdu. En büyük alıcı ülke 2,5 milyar avroyla Ukrayna olurken, İsrail 799 milyon avroluk ihracat izniyle altıncı sırada yer aldı.

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ALMANYA'NIN SİLAH İHRACATINDA NATO VE UKRAYNA ETKİSİ

İhracat izinlerinin yaklaşık 8,9 milyar avroluk kısmının Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile Almanya'nın yakın güvenlik ortağı olarak değerlendirdiği ülkelere yönelik olduğu belirtilen raporda, bunun NATO'nun savunma harcamaları hedeflerinin uygulanmasına yönelik bir gösterge olduğu kaydedildi.

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Ukrayna'ya verilen 2,5 milyar avroluk ihracat izinlerinin, ülkenin Rusya'ya karşı meşru müdafaa kapasitesini desteklemeyi amaçladığı ifade edildi. Raporda, İsrail'e verilen 799 milyon avroluk ihracat izninin gerekçesine de yer verildi.

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Buna göre, bu tutarın yüzde 60'tan fazlası deniz savunma alanındaki büyük bir projeden, yaklaşık yüzde 20'si ise Alman Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda Alman ve İsrailli şirketler arasındaki savunma sanayisi işbirliğinden kaynaklandı. Kalan bölümün ise savaş silahı niteliği taşımayan diğer askeri malzemelerden oluştuğu kaydedildi.