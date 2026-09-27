Almanya'dan anlamlı Güneydoğu ziyareti: "Teşvik edeceğiz" diyerek bölgeyi incelediler

Bir tur firması öncülüğünde Almanya'nın farklı şehirlerinde hizmet veren Türk seyahat acentesi sahipleri ve temsilcilerine yönelik Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır'ı kapsayan tur düzenlendi.

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Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tarihi ve turistik değerlerinin yurt dışında tanıtımı amacıyla düzenlenen turda, seyahat acentesi sahipleri ve temsilcileri Gaziantep ve Şanlıurfa'daki tarihi ve turistik yerleri gezdi.

Mardin'de de birçok medeniyetin izlerini taşıyan Artuklu, Midyat ve Nusaybin ilçelerinde Kasımiye Medresesi, Dara Antik Kenti, Yaşayan Müze, Deyrulzafaran Manastırı, Ulu Cami, tarihi konaklar başta olmak üzere çok sayıda tarihi ve kültürel mekanı ayrıca tarihi sokak ve caddeleri gezen turizmciler, ardından Diyarbakır'a geçti.

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Turizmciler, Diyarbakır'da da tarihi On Gözlü Köprü, İslam aleminin 5. Harem-i Şerif'i kabul edilen Ulu Cami, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi surlar, İçkale Müze Kompleksi, Hasanpaşa Hanı ve Dört Ayaklı Minare'nin de aralarında bulunduğu tarihi mekanları görme fırsatı buldu.

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Mezopotamya'nın kadim şehirlerindeki tarihi ve kültürel mirası yerinde deneyimleme fırsatı bulan seyahat acentesi temsilcileri, bölgenin zengin mutfak kültürünü de yakından tanıdı.

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Bölgenin tarih, kültür, gastronomi ve inanç turizmine ilişkin bilgi alan ve gezdikleri yerlere hayran kalan katılımcılar, Almanya'da Türk ve yabancı turistlere tanıtım yaparak turizm hareketliliğine katkı sunmak istiyor.

Acente temsilcileri, daha sonra tarihi ve kültürel mekanları gezmek için Adıyaman'a hareket etti.

"DÜNYANIN GÖZDE TURİZM DESTİNASYONLARINDAN BİRİ OLACAK"

Türkiye'de faaliyet gösteren bir seyahat acentesinin sahibi Murat Güler, son yıllarda turizmde önemli bir ivme kazanan bölgeye yönelik Almanya'da bulunan seyahat acentelerine gezi düzenlediklerini söyledi.

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Acentelerin ilk kez geldikleri bölgeyi tanımalarını ve Avrupa'dan bölgeye tur getirmelerini sağlamayı amaçladıklarını belirten Güler, şunları kaydetti:

"Almanya'nın farklı şehirlerinde faaliyet gösteren 11 acente geldi. Genelde bunlar bölgeye tur düzenleyen acenteler değil, daha çok deniz bölgelerine satış yapıyorlardı. Burası son yıllarda çok parladığı için onların da ilgisini çekti. Böyle bir talep oluştu, biz de seve seve kabul ettik çünkü bölgeyi, bölgenin sıcakkanlı insanlarını seviyoruz. Kültürünü, gastronomisini ve misafirperverliğini tanıtmaları için önce kendilerinin bölgeyi tanıması gerekiyordu. 7 gece konaklamalı bir tur düzenledik. Bölge çok ilgi çekiyor. Özellikle yurt dışında ve Avrupa'nın her yerindeki gurbetçiler ve yabancıların ilgisini çekiyor. Burası daha güvenli bir hale geldikten sonra insanlar burayı daha çok merak etmeye başladı. Dizilerin de etkisi olmaya başladı. Çok fazla talep var bölgeye. Bu talebi değerlendirip kendileri için bir fırsata çevirmeye çalışıyorlar. Güneydoğu böyle devam ettiği sürece dünyanın gözde turizm destinasyonlarından biri olacak. En fazla tanınan, en fazla merak edilen yerlerden biri olacağına inanıyoruz."

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"DÜNYANIN EN GÜZEL ÜLKESİYİZ"

Almanya'da yaklaşık 35 yıldır seyahat acentesi sahibi olan Halil Yalçın da Türkiye, Rusya ve Almanya'daki 1200 seyahat acentesinden oluşan birliğin genel koordinatörlüğünü de yaptığını söyledi.

Türkiye'nin güzelliklerini, insanlarını ve kültürünü tanıtmayı amaçladıklarını belirten Yalçın, yurt dışına gezmeye gelen müşterilerine ilk olarak Türkiye'ye gitmelerini önerdiğini kaydetti.

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Müşterilerinin yüzde 90'ını Türkiye'ye gönderdiklerini ifade eden Yalçın, şöyle konuştu:

"Güzel ülkemi güzel insanlarla buluşturup bu güzellikleri birlikte yaşatalım istiyoruz. Güneydoğu şu an turizmde parlayan, göz bebeğimiz olan bir bölge. Özellikle Mardin bu konuda kendini aşmış durumda. Burası tarih kokuyor. Türkiye'yi ve bu güzellikleri anlatmamız gerekiyor. Seyahat acentemizde insanlara Türkiye'yi anlatıyorum. Türkiye doğası, yapısı, tarihiyle çok güzel bir memleket. İnsanları bir kere de olsa buraya getirmek gerekiyor. Onun için yoğun bir müşteri talebim var. Bu tarafa otobüslerle gönderiyoruz. Buraları insanlara sunalım, dünyaya sunalım. Dünyanın en güzel ülkesiyiz, bunu anlatmak, bunu göstermek gerekiyor."

"ARTIK BURALARA DA İNSANLARI DAHA ÇOK TEŞVİK ETMEYE GAYRET GÖSTERECEĞİZ"

Almanya'da 40 yıldır turizm sektöründe faaliyet gösterdiklerini belirten Ayla Ala ise uzun zamandır planladığı bölgeye gelmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

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Tarihi yapılarına, gastronomisine ve insanların misafirperverliğine hayran kaldığını belirten Ala, şunları kaydetti:

"İnsanları gelmesi için teşvik edeceğiz. Buraya geldik ve buranın tarihinden gerçekten çok etkilendik. Herkese tavsiye ediyorum. Muhakkak buraları gelip görmeliler. Televizyonda, dizilerde gördüğümüzün çok ötesinde, çok güzel tarihi yerler var. Etkilenmeyecek hiç kimseyi düşünemiyorum. Daha çok Akdeniz ve Ege bölgelerini çalışıyorduk ama buraları da gördük. Artık buralara da insanları daha çok teşvik etmeye gayret göstereceğiz."

Seyahat acentası sahibi Aytül Korkmaz da tarihi ve turistik mekanlarını gezip gördükleri Diyarbakır'ı çok beğendiklerini söyledi.

Kentin çok güzel tarih ve doğası olduğunu ifade eden Korkmaz, "Buraya yönlendirdiğimiz misafirlerimiz hayranlıkla anlatıyordu ancak sadece internetten görüyorduk bölgeyi. Şimdi gelip gördük ve gerçekten değecek bir tur olduğunu anladık. Tarih turizmi çok önemli. Buraları keşfetmeden önce televizyonlardan izliyorduk, bu kadar güzel olduğunu tahmin etmiyorduk. Buraların görülmesi gerekiyor." dedi.

Fevzi Koç da ilk defa geldiği bölgeyi çok beğendiğini söyledi.

Koç, "Uzun zamandır böyle bir tur yapmayı hayal ediyordum. Beklediğimizin üzerinde oldu, çok beğendik. Herkese tavsiye ediyoruz, çok güzel bir tur. Türkiye'nin hemen hemen her yerini gezdik. Güneydoğu Anadolu turunu ilk defa yapıyoruz. Amacımız bölgeyi daha fazla kişiye tanıtmak ve onları buraya göndermektir." ifadelerini kullandı.