Canlı Borsa3
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaAlmanya'nın ihracatı temmuzda azaldı
HaberlerUzmanpara

Almanya'nın ihracatı temmuzda azaldı

08.09.2026 - 11:37 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#Almanya İhracat#Çin Talep

Almanya'nın ihracatı, Çin ve Avrupa'dan gelen zayıf talep ile artan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle temmuzda bir önceki aya göre yüzde 0,8 azalarak 5 aydır devam eden yükseliş serisini sonlandırdı.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Almanyanın ihracatı temmuzda azaldı

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ülkenin temmuz ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat, temmuzda aylık bazda yüzde 0,8 düşüşle 138,2 milyar avroya geriledi. Piyasa beklentileri ise ihracatın yüzde 0,1 artacağı yönündeydi. Ülkenin ihracatı temmuzda yıllık bazda yüzde 6,1 artış kaydetti.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Almanya'nın ithalatı ise aynı dönemde yüzde 5,7 azalarak 116,9 milyar avroya geriledi. İthalattaki sert daralmanın etkisiyle ülkenin dış ticaret fazlası temmuzda 21,3 milyar avro olarak gerçekleşti.

En büyük düşüş Çin ve AB pazarlarında yaşandı

İhracattaki düşüşte Çin ve Avrupa pazarlarından gelen zayıf talep belirleyici oldu. Almanya'nın Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelere ihracatı temmuzda yüzde 1,6 azalarak 78 milyar avroya geriledi. Çin'e yapılan ihracat ise yüzde 9,5 azalışla 5,6 milyar avroya düştü.

Haberin Devamı

Buna karşın Almanya'nın en büyük ihracat pazarı konumunu sürdüren ABD'ye yapılan sevkiyatlar, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 19,1 artarak 14,4 milyar avroya ulaştı.

EN ÇOK OKUNANLAR
Haritada gezerken tesadüfen keşfetti: ‘Burası Türkiye’de...
Haritada gezerken tesadüfen keşfetti: ‘Burası Türkiye’de...'
Dolardaki geri çekilme altını ateşledi
Dolardaki geri çekilme altını ateşledi!
Adidastan vicdanları yaralayan reklam… Bunlar da İsrail’in sakat bıraktığı Gazzeli çocuklar
Adidas'tan vicdanları yaralayan reklam… Bunlar da İsrail’in sakat bıraktığı Gazzeli çocuklar!
Yunan kulislerinde yankılanan Türkiye-İsrail senaryosu
Yunan kulislerinde yankılanan 'Türkiye-İsrail' senaryosu!
Yazarlar
Melih Aşık
Melih Aşık6 EYLÜL OLAYI
Zafer Şahin
Zafer ŞahinOtoyol ve köprüler sa-tıl-mı-yor
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluSerhat Kılıç’a ayıp ettiler
Eren Aka
Eren AkaHaftanın önemli notları
Çağdaş Ertuna
Çağdaş ErtunaTanımak gereken genç bir yetenek
İlgili Haberler
Antalya rüşvet operasyonu Muhittin Böcek ile oğlunun tahliye talebi reddedildi
Antalya rüşvet operasyonu! Muhittin Böcek ile oğlunun tahliye talebi reddedildi
Okul koridorunda dehşet Kapı kolu atardamarına saplandı, ölümden döndü
Okul koridorunda dehşet! Kapı kolu atardamarına saplandı, ölümden döndü
İstanbulda korkunç pusu Seyir halindeyken 18 kurşunla öldürüldü
İstanbul'da korkunç pusu! Seyir halindeyken 18 kurşunla öldürüldü
İstanbulda yeni dönem 70 okul kamera ağına dahil edildi
İstanbul'da yeni dönem! 70 okul kamera ağına dahil edildi