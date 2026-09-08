Almanya'nın ihracatı temmuzda azaldı

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ülkenin temmuz ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat, temmuzda aylık bazda yüzde 0,8 düşüşle 138,2 milyar avroya geriledi. Piyasa beklentileri ise ihracatın yüzde 0,1 artacağı yönündeydi. Ülkenin ihracatı temmuzda yıllık bazda yüzde 6,1 artış kaydetti.

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Almanya'nın ithalatı ise aynı dönemde yüzde 5,7 azalarak 116,9 milyar avroya geriledi. İthalattaki sert daralmanın etkisiyle ülkenin dış ticaret fazlası temmuzda 21,3 milyar avro olarak gerçekleşti.

En büyük düşüş Çin ve AB pazarlarında yaşandı

İhracattaki düşüşte Çin ve Avrupa pazarlarından gelen zayıf talep belirleyici oldu. Almanya'nın Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelere ihracatı temmuzda yüzde 1,6 azalarak 78 milyar avroya geriledi. Çin'e yapılan ihracat ise yüzde 9,5 azalışla 5,6 milyar avroya düştü.

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Buna karşın Almanya'nın en büyük ihracat pazarı konumunu sürdüren ABD'ye yapılan sevkiyatlar, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 19,1 artarak 14,4 milyar avroya ulaştı.