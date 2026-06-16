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Almanya'nın nüfusu 2020'den bu yana ilk kez geriledi

16.06.2026 - 15:29 | Son Güncellenme:

#Nüfus#Almanya#Demografi

Almanya'nın nüfusu, göç dalgasının hız kesmesi ve ölüm oranlarının doğumları geride bırakması nedeniyle geçen yıl, 2020'den bu yana ilk kez düşüş kaydetti.

Almanyanın nüfusu 2020den bu yana ilk kez geriledi

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), 2025 yılına ilişkin nüfus verilerini açıkladı. Buna göre, 2025 sonu itibarıyla ülkede yaşayanların sayısı bir önceki yıla kıyasla yaklaşık 110 bin (yüzde 0,1) azalarak 83,5 milyona geriledi. Nüfustaki bu daralmanın, artan doğal nüfus açığından (doğum-ölüm farkı) ve ülkeye yönelik net göçün hız kesmesinden kaynaklandığı belirtildi.

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Ülkeye gelenler ile ülkeden ayrılanlar arasındaki farkı gösteren net göç rakamı, bir önceki yıl kaydedilen 430 bin seviyesinden 2025'te 235 bine geriledi.

Coğrafi bazda incelendiğinde, Doğu Almanya eyaletlerindeki nüfus yüzde 0,5 azalırken Batı Almanya'da bu düşüş yüzde 0,1 seviyesinde kaldı.

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Berlin, Hamburg ve Bremen gibi şehir eyaletleri, nüfus artışı kaydeden eyaletler olarak öne çıktı.

Ülke nüfusu, Kovid-19 salgını nedeniyle göçün durma noktasına geldiği 2020 yılı hariç, 2011'den bu yana her yıl istikrarlı şekilde büyüme kaydetmişti.

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"Baby Boomer" kuşağı yaş yapısını değiştiriyor

Mevcut demografik gelişmelerin ülkedeki yaş yapısını da önemli ölçüde dönüştürmesi dikkati çekti. "Baby Boomer" kuşağı olarak adlandırılan 60 ila 79 yaş grubundaki nüfus yüzde 2,5 büyürken diğer tüm yaş gruplarında gerileme yaşandı.

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Buna karşılık, İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki düşük doğum oranlarına sahip kuşakların bu yaşa ulaşması sebebiyle, 80 yaş ve üzerindeki nüfus 151 bin kişi azaldı.

Ülkede ayrıca 20 yaş altı çocuk ve genç nüfusu 88 bin, 20-59 yaş arası çalışan yetişkin nüfusu ise 409 bin geriledi.

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Bu değişimle birlikte 60 yaş ve üzeri nüfusun toplam içindeki payı yüzde 31’e yükseldi. Yaş yapısı Almanlar ile yabancı nüfus arasında da ciddi farklılıklar gösterdi.

60 yaş ve üzeri nüfusun payı Alman vatandaşlarında yüzde 34,1 iken yabancılarda bu oran yüzde 13,4'te kaldı. Yabancı nüfusun yüzde 67,6'sının 20-59 yaş grubundaki üretken yetişkinlerden oluşması dikkati çekti.

Yabancı nüfus artış hızı yavaşladı

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Almanya'daki yabancı nüfus geçen yıl 39 bin kişilik sınırlı bir artışla 12,4 milyona ulaştı. Bu artış, yabancı nüfusun 283 bin kişi arttığı bir önceki yıla ve mültecilerin yoğun olduğu 2015 ile 2022 yıllarına kıyasla son 15 yılın en düşük büyüme hızı olarak kayıtlara geçti.

Yabancı nüfusun toplam nüfus içindeki payı en yüksek yüzde 20 ile 20-59 yaş grubunda, en düşük ise yüzde 6,5 ile 60 yaş üzerinde ölçüldü.

Ülkedeki en büyük yabancı grup sıralamasında ise 1 milyon 385 bin kişiyle Türk vatandaşları ilk sıradaki yerini korudu.

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Türkleri 1 milyon 167 bin ile Ukrayna, 856 bin ile Suriye, 763 bin ile Romanya ve 700 bin ile Polonya vatandaşları takip etti.

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