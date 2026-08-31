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Almanya'ya doğrudan yabancı yatırımlar arttı

31.08.2026 - 13:24 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#Almanya#Yabancı Yatırım

Almanya'ya yönelik doğrudan yabancı yatırımların, 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 50 artarak 86 milyar euroyu aştığı bildirildi.

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Almanyaya doğrudan yabancı yatırımlar arttı

Alman Ekonomi Enstitüsü (IW), Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) verilerine dayandırarak yaptığı hesaplamalarla ülkeye yönelik 2025 yılı doğrudan yabancı yatırım verilerini açıkladı. Buna göre, yabancı sermayeli şirketlerin geçen yıl Almanya'da gerçekleştirdiği doğrudan yatırım tutarı 86 milyar 145 milyon euro olarak kayıtlara geçti.

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Yatırımlar, küresel ekonomideki dalgalanmalar ve büyük ölçekli münferit işlemler nedeniyle yıllık bazda keskin hareketler gösterse de geçen yıl ulaşılan seviye, 2015-2024 döneminin ortanca değerinin yüzde 11 üzerine çıktı. Böylece, 2024 yılında yaşanan yüzde 32’lik daralmanın ardından doğrudan yabancı yatırımlarda yeniden dengelenme süreci başladı.

Birleşik Krallık liderliği ABD'den devraldı

Veriler, Almanya'ya sermaye ihraç eden ülkelerin sıralamasında radikal değişimler yaşandığını ortaya koydu. ABD'li şirketlerin yatırımlarındaki sert düşüşe rağmen, Birleşik Krallık kaynaklı sermaye girişlerindeki rekor artış ülkenin yatırım performansını yukarı taşıdı.

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Buna göre, ABD menşeli şirketlerin Almanya'daki yatırımları 2025'te bir önceki yıla kıyasla yüzde 44 azalarak 11 milyar 763 milyon euroya geriledi. Bu gelişmeyle ABD'nin Almanya'daki toplam yabancı yatırımlar içindeki payı yüzde 36'dan yüzde 14'e düştü.

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ABD'den doğan boşluğu ise Birleşik Krallık doldurdu. İngiliz şirketlerinin Almanya'daki yatırımları yüzde 284'lük rekor artışla 26 milyar 365 milyon euroya ulaştı. Toplam yatırımlar içinde yaklaşık yüzde 31 pay alan Birleşik Krallık, ABD'yi geride bırakarak Almanya'nın en büyük tekil yabancı sermaye kaynağı oldu.

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Aynı dönemde Çin'den gelen yatırımlar yüzde 51 artışla 199 milyon euroya çıksa da genel toplam içindeki payı yüzde 0,2 ile sınırlı kaldı. Suudi Arabistan’dan gelen yatırımlar yüzde 43 artarak 1 milyar 88 milyon euroya, Şili yatırımları ise yüzde 41 yükselişle 2 milyar 836 milyon euroya ulaştı.

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En fazla yatırım Avrupa kıtasından

Almanya’ya gelen yabancı sermayenin ana merkezi Avrupa kıtası olmaya devam etti. Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, yatırımlarında yaşanan yüzde 3'lük hafif gerilemeye rağmen 2025 yılında Almanya'ya 43 milyar 122 milyon euro fon sağladı. Bu tutar, toplam yabancı yatırımların yarısından fazlasına karşılık geldi.

Birleşik Krallık da dahil edildiğinde, Almanya’ya giren yabancı sermayenin yüzde 80’inden fazlasının Avrupa çıkışlı olduğu görüldü. Uzmanlar, bu verilerin Berlin yönetiminin en yakın ve en istikrarlı ekonomik bağlarının Avrupalı komşularıyla kalmaya devam ettiğini gösterdiğini vurguladı.

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