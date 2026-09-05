Canlı Borsa3
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaAlmanya'ya ihracat 13,6 milyar dolara ulaştı
HaberlerUzmanpara

Almanya'ya ihracat 13,6 milyar dolara ulaştı

05.09.2026 - 11:24 | Son Güncellenme:

#Almanya İhracat#Türkiye Ekonomi#Otomotiv Sektörü

Türkiye'nin Almanya'ya ihracatı, bu yıl ocak-ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,8 artışla 13 milyar 576 milyon 381 bin dolar seviyesine yükseldi.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Almanyaya ihracat 13,6 milyar dolara ulaştı

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı bu yıl ocak-ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artarak 177,9 milyar dolardan 185 milyar dolara çıktı.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Türkiye, bu yılın ocak-ağustos döneminde en fazla dış satımı Almanya'ya yaptı. Söz konusu dönemde Almanya'ya yapılan ihracat yüzde 3,8 artışla 13 milyar 576 milyon 381 bin dolar seviyesine ulaştı.

Söz konusu dönemde en çok dış satım yapılan Almanya'yı, 9 milyar 636,6 milyon dolarla ABD, 9 milyar 219,3 milyon dolarla Birleşik Krallık, 8 milyar 561,6 milyon dolarla İtalya, 7 milyar 238,9 milyon dolarla İspanya, 6 milyar 925,8 milyon dolarla Fransa izledi.

Ocak-ağustos döneminde dış satım yıllık bazda ABD'de yüzde 12,9, Birleşik Krallık'ta yüzde 2,6, İtalya'da yüzde 4,3, İspanya'da yüzde 7,4 ve Fransa'da yüzde 5,2 artış gösterdi.

Haberin Devamı

Almanya'ya bu dönemde en fazla ihracat İstanbul'dan

Söz konusu dönemde Almanya'ya en fazla ihracat, İstanbul'dan gerçekleştirildi. İstanbullu şirketlerin Almanya'ya dış satımı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 artarak 5 milyar 235,9 milyon dolara yükseldi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

İstanbul'u 1 milyar 988,1 milyon dolarla Bursa, 1 milyar 552,8 milyon dolarla Kocaeli, 979,7 milyon dolarla İzmir ve 734,7 milyon dolarla Ankara izledi.

Haberin Devamı

Almanya'ya en fazla ihracat gerçekleştiren sektör ise otomotiv endüstrisi olarak kayıtlara geçti. Otomotiv endüstrisinin Almanya'ya dış satımı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4 artarak 4 milyar 441,3 milyon dolara çıktı.

Almanya'ya ihracatta dikkati çeken artışlardan biri yaş meyve ve sebze sektöründe görüldü

Otomotiv endüstrisinin ardından Almanya'ya en fazla ihracat gerçekleştiren sektör hazır giyim ve konfeksiyon oldu. Hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün Almanya'ya ihracatı, ocak-ağustos döneminde 1 milyar 610,9 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Haberin Devamı

Söz konusu dönemde Almanya'ya demir ve demir dışı metaller sektörünün ihracatı yüzde 13,2 artışla 1 milyar 187,5 milyon dolara, elektrik ve elektronik sektörünün ihracatı yüzde 8,5 yükselişle 969,8 milyon dolara, kimyevi maddeler ve mamulleri sektörünün ihracatı da yüzde 11 artarak 965,6 milyon dolara ulaştı.

Almanya'ya makine ve aksamları ihracatı yüzde 9,9 artışla 751,6 milyon dolar, iklimlendirme sanayisi ihracatı yüzde 10 yükselişle 555,8 milyon dolar, çelik sektörünün ihracatı ise yüzde 6,3 artışla 548,1 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Haberin Devamı

Almanya'ya ihracatta dikkati çeken artışlardan biri yaş meyve ve sebze sektöründe görüldü. Sektörün Almanya'ya dış satımı, ocak-ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47,9 artarak 182,9 milyon dolardan 270,6 milyon dolara çıktı.

EN ÇOK OKUNANLAR
Alanyada kahreden görüntü Sığ suya balıklama atlayan tatilci öldü
Alanya'da kahreden görüntü! Sığ suya balıklama atlayan tatilci öldü
Süper Ligde dev derbi Fenerbahçenin konuğu Beşiktaş
Süper Lig'de dev derbi! Fenerbahçe'nin konuğu Beşiktaş
Gıdı aldırma operasyonu hayatını kabusa çevirdi: Çok şişiyor patlayacak gibi
Gıdı aldırma operasyonu hayatını kabusa çevirdi: Çok şişiyor patlayacak gibi
İsrailli uzmandan üç mevsim itirafı Tek tek sıraladı: Türkler ulaşmanın yolunu bulur
İsrailli uzmandan 'üç mevsim' itirafı! Tek tek sıraladı: 'Türkler ulaşmanın yolunu bulur'
Yazarlar
Tunca Bengin
Tunca BenginHalkına savaş vaat eden kaçık...
Melih Aşık
Melih AşıkERTUĞRUL BATTI
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluYine TikTok yine rezalet
Deniz Kilislioğlu
Deniz Kilislioğlu‘Vazo kırıldı, geriye dönüş yok’
İlgili Haberler
Marmaradaki gemi kazasında 4üncü gün: Çarpıştığı yerin 50 metre yakınında, 720 metre derinlikte
Marmara'daki gemi kazasında 4'üncü gün: Çarpıştığı yerin 50 metre yakınında, 720 metre derinlikte
Son dakika: Türkiyede yazın son günleri Tarih verildi... Hava bir anda değişecek
Son dakika: Türkiye'de yazın son günleri! Tarih verildi... Hava bir anda değişecek
Alanyada kahreden görüntü Sığ suya balıklama atlayan tatilci öldü
Alanya'da kahreden görüntü! Sığ suya balıklama atlayan tatilci öldü
Spor salonunda kadın işletmeciye saldırı Şoka girdim
Spor salonunda kadın işletmeciye saldırı! 'Şoka girdim'